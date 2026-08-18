Der einzige Denim-Trend, den Sie jetzt kennen müssen

Denim ist zurück und zwar mit voller Retro-Power. Neben Jeans und Denim-Röcken taucht gerade ein weiteres Teil immer häufiger in den Feeds und auf den Straßen der Modemetropolen auf: das Denim Tube Top.

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Denim erlebt gerade ein echtes Revival. Besonders angesagt sind Pieces, die einen Hauch Y2K und 90s-Ästhetik versprühen und gleichzeitig erstaunlich modern wirken. Eines davon schleicht sich derzeit besonders auffällig in unsere Instagram-Feeds: das Denim Tube Top. Das schulterfreie Oberteil aus Jeansstoff ist dabei alles andere als eine neue Erfindung. Bereits in den 90er- und frühen 2000er-Jahren gehörte es zum festen Repertoire von Popstars wie Rihanna, Beyoncé oder Britney Spears. Jetzt feiert der Look sein Comeback.

Vom Y2K-Piece zum Streetstyle-Favoriten

Was früher vor allem auf roten Teppichen, Musikvideos und Konzertbühnen zu sehen war, taucht inzwischen wieder vermehrt auf den Straßen von New York, London, Kopenhagen und Berlin auf. Besonders beliebt sind Modelle mit klassischem Denim-Waschungen, Korsett-Details oder einer leicht strukturierten Silhouette. Der Look darf dabei ganz bewusst etwas retro wirken. Genau das macht den Reiz aus: Das Tube Top erinnert an die frühen 2000er, lässt sich aber mit modernen Pieces überraschend zeitgemäß stylen.

Tube Top, schulterfrei 1 / 4 © Getty Images © Getty Images for Sonic Desert © Getty Images

Schulterfrei ist besonders angesagt

Die klassische Variante kommt natürlich komplett ohne Träger aus. Dadurch wirkt das Denim Tube Top besonders feminin und bringt Schultern und Dekolleté in den Mittelpunkt. Wer etwas mehr Halt oder weniger nackte Haut möchte, findet inzwischen aber auch Varianten mit schmalen Trägern oder asymmetrischen Schnitten. Auch Bustier-Silhouetten und taillierte Modelle sind gefragt.

Tube Top mit Trägern 1 / 3 © Getty Images © Getty Images © Getty Images

So trägt man den Trend jetzt

Besonders cool wirkt das Denim Tube Top mit Kontrasten. Eine weite Anzughose oder eine oversized Jeans nimmt dem Look die Y2K-Nostalgie und macht ihn moderner. Wer es noch lässiger mag, kombiniert das Top mit Cargo-Hosen oder einer locker sitzenden Denim. Für einen feminineren Look funktioniert die Kombination mit einer weiten Maxi-Skirt-Silhouette oder einem fließenden Rock. Dazu Sneaker, Ballerinas oder Sandalen, je nachdem, wie casual der Look werden soll. Auch beim Denim-on-Denim-Look darf man sich austoben: Tube Top plus Jeans in einem ähnlichen Waschton wirkt besonders 2000er-inspiriert. Wer den Retro-Faktor etwas abschwächen möchte, kombiniert unterschiedliche Denim-Farben.

Wer in dieser Saison nur einen neuen Denim-Trend ausprobieren möchte, sollte das Denim Tube Top auf dem Radar haben. Der Retro-Look feiert sein Comeback, ohne dabei altmodisch zu wirken und liefert die perfekte Mischung aus Y2K-Nostalgie und modernem Streetstyle.