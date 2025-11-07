Überraschungssieger Österreich: Die besten Pulverschnee-Ziele der Welt

Die Suche nach dem perfekten Skiort ist nicht einfach. Denn statt fluffigem Pulverschnee stößt man häufig auf eisige oder matschige Pisten. Ein neues Ranking zeigt, wo Sie in dieser Saison garantiert den besten Pulverschnee finden und Überraschung: Viele dieser Hotspots befinden sich in Österreich!

Es ist DER Wintertraum eines jeden Skifans: Pulverschnee! Kein unangenehmes Schleifen auf harter, gefrorener Piste, sondern fluffige, weiche Hänge, die das Herz höherschlagen lassen. Kein Wunder, dass die Suchanfragen nach „Pulverschnee“ von Jahr zu Jahr immer weiter ansteigen. Allein im letzten Jahr gab es einen Anstieg von 46 Prozent. Ein Expertenteam rund um den Meteorologen der Royal Navy, Jim N R Dale entwickelte jetzt eine spezielle Formel, um den besten Pulverschnee zu finden.

Die Formel für perfekten Pulverschnee

Um den besten Pulverschnee zu ermitteln, haben sie eine Formel entwickelt, die sechs Schlüsselfaktoren berücksichtigt:

Oberflächentemperatur

Schneefallmenge

relative Luftfeuchtigkeit

Lufttemperatur

Windgeschwindigkeit

Höhe

Diese Faktoren wurden genutzt, um den so genannten „Powder Snow Score“ zu berechnen, der jedes Skigebiet auf einer Skala von 1 bis 100 bewertet.

Überraschungs-Sieger: Westendorf in Österreich

© Getty Images

Etwas unerwartet, aber Westendorf in Österreich ist der absolute Spitzenreiter. Dieser charmante Skiort aus den Kitzbüheler Alpen landet mit einer Punktzahl von 84,8 auf Platz 1 des Rankings und lässt dabei die großen Namen aus Frankreich, der Schweiz und Italien hinter sich! Wer hätte das gedacht? Trotz der tendenziell eher milden Winter und dem sonnigen Plateau hat sich Westendorf wohl als wahres Pulverschnee-Paradies herausgestellt.

Platz 2 und 3 geht an Italien

Auf Platz 2 landet St. Ulrich in Südtirol (84 Punkte). Eingebettet in das Dolomiten-Massiv, bietet dieser Ort nicht nur märchenhafte Landschaften, sondern auch feinsten Pulverschnee, der in Kombination mit der Sonne zu einem absoluten Highlight wird.

Auf dem dritten Platz landet Gressoney in Italien mit 80,2 Punkten. Dieser Skihotspot, der als eines der bestgehüteten Geheimnisse Europas gilt, lockt mit einer Mischung aus hohen Lagen und unberührten Off-Piste-Hängen.

Österreich dominiert das Ranking

© Getty Images

Österreich nimmt im Ranking insgesamt 7 Plätze in den Top 25 ein! Neben Westendorf auf Platz 1 und Lech auf Platz 4 finden sich auch Ischgl (Platz 10), Seefeld (Platz 11), Obertauern (Platz 17), Ellmau (Platz 20) und Zell am See (Platz 21) unter den besten Skiorten mit Pulverschnee. Österreich bietet also nicht nur eine riesige Auswahl an erstklassigen Skigebieten, sondern auch eine Vielfalt an Regionen, die garantiert den besten Pulverschnee liefern.

Das Ranking im Überblick

Westendorf, Österreich St. Ulrich, Italien Gressoney, Italien Lech, Österreich Soldeu, Andorra Andermatt, Schweiz Champoluc, Italien Madonna di Campiglio, Italien Alpe d'Huez, Frankreich Ischgl, Österreich Seefeld, Österreich Les Gets, Frankreich Morzine, Frankreich Avoriaz, Frankreich Engelberg, Schweiz Sestriere, Italien Corvara, Italien Davos Klosters, Schweiz Obertauern, Österreich Park City, USA Wengen, Schweiz Ellmau, Österreich Zell am See, Österreich Grindelwald, Schweiz Montgenèvre, Frankreich Cortina d'Ampezzo, Italien Verbier, Schweiz Gstaad, Schweiz

Ein wahres Paradies für Powder-Fans!