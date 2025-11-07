Alles zu oe24VIP
Überraschungssieger Österreich: Die besten Pulverschnee-Ziele der Welt
Überraschungssieger Österreich: Die besten Pulverschnee-Ziele der Welt

07.11.25, 13:07
Teilen

Die Suche nach dem perfekten Skiort ist nicht einfach. Denn statt fluffigem Pulverschnee stößt man häufig auf eisige oder matschige Pisten. Ein neues Ranking zeigt, wo Sie in dieser Saison garantiert den besten Pulverschnee finden und Überraschung: Viele dieser Hotspots befinden sich in Österreich!

Es ist DER Wintertraum eines jeden Skifans: Pulverschnee! Kein unangenehmes Schleifen auf harter, gefrorener Piste, sondern fluffige, weiche Hänge, die das Herz höherschlagen lassen. Kein Wunder, dass die Suchanfragen nach „Pulverschnee“ von Jahr zu Jahr immer weiter ansteigen. Allein im letzten Jahr gab es einen Anstieg von 46 Prozent. Ein Expertenteam rund um den Meteorologen der Royal Navy, Jim N R Dale entwickelte jetzt eine spezielle Formel, um den besten Pulverschnee zu finden.

Die Formel für perfekten Pulverschnee

Um den besten Pulverschnee zu ermitteln, haben sie eine Formel entwickelt, die sechs Schlüsselfaktoren berücksichtigt:

  • Oberflächentemperatur
  • Schneefallmenge
  • relative Luftfeuchtigkeit
  • Lufttemperatur
  • Windgeschwindigkeit
  • Höhe

Diese Faktoren wurden genutzt, um den so genannten „Powder Snow Score“ zu berechnen, der jedes Skigebiet auf einer Skala von 1 bis 100 bewertet.

Überraschungs-Sieger: Westendorf in Österreich

Überraschungssieger Österreich: Die besten Pulverschnee-Ziele der Welt
© Getty Images

Etwas unerwartet, aber Westendorf in Österreich ist der absolute Spitzenreiter. Dieser charmante Skiort aus den Kitzbüheler Alpen landet mit einer Punktzahl von 84,8 auf Platz 1 des Rankings und lässt dabei die großen Namen aus Frankreich, der Schweiz und Italien hinter sich! Wer hätte das gedacht? Trotz der tendenziell eher milden Winter und dem sonnigen Plateau hat sich Westendorf wohl als wahres Pulverschnee-Paradies herausgestellt.

Platz 2 und 3 geht an Italien

Auf Platz 2 landet St. Ulrich in Südtirol (84 Punkte). Eingebettet in das Dolomiten-Massiv, bietet dieser Ort nicht nur märchenhafte Landschaften, sondern auch feinsten Pulverschnee, der in Kombination mit der Sonne zu einem absoluten Highlight wird.

Auf dem dritten Platz landet Gressoney in Italien mit 80,2 Punkten. Dieser Skihotspot, der als eines der bestgehüteten Geheimnisse Europas gilt, lockt mit einer Mischung aus hohen Lagen und unberührten Off-Piste-Hängen.

Österreich dominiert das Ranking

Überraschungssieger Österreich: Die besten Pulverschnee-Ziele der Welt
© Getty Images

Österreich nimmt im Ranking insgesamt 7 Plätze in den Top 25 ein! Neben Westendorf auf Platz 1 und Lech auf Platz 4 finden sich auch Ischgl (Platz 10), Seefeld (Platz 11), Obertauern (Platz 17), Ellmau (Platz 20) und Zell am See (Platz 21) unter den besten Skiorten mit Pulverschnee. Österreich bietet also nicht nur eine riesige Auswahl an erstklassigen Skigebieten, sondern auch eine Vielfalt an Regionen, die garantiert den besten Pulverschnee liefern. 

Das Ranking im Überblick

  1. Westendorf, Österreich
  2. St. Ulrich, Italien
  3. Gressoney, Italien 
  4. Lech, Österreich 
  5. Soldeu, Andorra 
  6. Andermatt, Schweiz 
  7. Champoluc, Italien
  8. Madonna di Campiglio, Italien
  9. Alpe d'Huez, Frankreich 
  10. Ischgl, Österreich
  11. Seefeld, Österreich 
  12. Les Gets, Frankreich
  13. Morzine, Frankreich 
  14. Avoriaz, Frankreich 
  15. Engelberg, Schweiz 
  16. Sestriere, Italien 
  17. Corvara, Italien 
  18. Davos Klosters, Schweiz
  19. Obertauern, Österreich 
  20. Park City, USA 
  21. Wengen, Schweiz 
  22. Ellmau, Österreich
  23. Zell am See, Österreich
  24. Grindelwald, Schweiz
  25. Montgenèvre, Frankreich
  26. Cortina d'Ampezzo, Italien
  27. Verbier, Schweiz 
  28. Gstaad, Schweiz 

Ein wahres Paradies für Powder-Fans!

