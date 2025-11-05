Ski-Urlaub: Hier ist Skifahren günstiger als in Österreich oder in der Schweiz

Skifahren muss kein Luxus sein! Abseits der teuren Alpen-Hotspots gibt es traumhafte Pisten, gemütliche Unterkünfte und faire Preise. Ob Polen, Frankreich, Tschechien oder Bayern - hier fahren Sie günstiger als in Österreich oder der Schweiz, ohne auf Schneespaß zu verzichten.

Ein Winterurlaub in den Alpen klingt traumhaft, bis man auf die Rechnung schaut. Skipass, Unterkunft, Ausrüstung, Mittagessen auf der Hütte, da kann es schnell teurer werden als gedacht. Aber keine Sorge: Es gibt Regionen, in denen Sie genauso gut wedeln können - nur eben viel günstiger. Wir zeigen Ihnen, wo der Skiurlaub Spaß macht, ohne das Konto zu sprengen.

© Getty Images

Warum günstig nicht gleich weniger schön ist

Ein günstiges Skigebiet heißt nicht, dass Sie auf Komfort verzichten müssen. Kleinere Regionen punkten oft mit kurzen Wartezeiten, familiärer Atmosphäre und fairen Preisen - bei Skipässen, Unterkünften und Leihmaterial. Viele Orte bieten zudem Pauschalen für Familien, Rabatte für Kinder und Extras wie Thermeneintritte oder Skikurse zum kleinen Preis.

Berchtesgadener Land in Deutschland

Sechs kleine, charmante Skigebiete schließen sich hier zu einer vielseitigen Wintersportregion zusammen. Perfekt für Familien, die Wert auf Abwechslung legen, aber keine überfüllten Pisten wollen. Besonders beliebt: Kombi-Angebote mit Thermeneintritt, die nach einem langen Skitag für pure Entspannung sorgen.

© Getty Images

Günstig Skifahren in Polen - Zakopane

Willkommen in der Winterhauptstadt Polens! Zakopane liegt malerisch am Fuße der Tatra und bietet alles, was das Skifahrerherz begehrt - von modernen Liften bis zu charmanten Après-Ski-Hütten. Und das Beste: Hier kostet der Tagesskipass ab etwa 40 Euro mit 24 Pistenkilometern, bis auf 2.000 Meter.

© Getty Images

Frankreichs unterschätzte Skiperlen - Les 7 Laux & Sainte-Foy

Frankreich steht meist für Luxusorte wie Chamonix oder Courchevel - aber es geht auch günstig und charmant. Les 7 Laux ist ein modernes, aber erschwingliches Skigebiet in den französischen Alpen - mit 120 Pistenkilometern bis auf 2.732 Meter und Tageskarten ab 33 Euro. Hier kommen Familien, Freerider und Genießer:innen gleichermaßen auf ihre Kosten.

© Getty Images

Sainte-Foy im Tarentaise-Tal ist kleiner, dafür besonders vielseitig. Neben klassischen Pisten bietet das Gebiet großartige Freeride-Möglichkeiten - und das bei einem Skipasspreis von rund 34 Euro pro Tag.

© Getty Images

Tschechien - Wintersport mit Charme und Fairness

Tschechien ist das perfekte Ziel für alle, die günstig, entspannt und authentisch Ski fahren möchten. Das größte Skigebiet des Landes, Spindlermühle, bietet 25 Pistenkilometer bis 1.235 Meter Höhe - mit moderner Infrastruktur und Preisen, die deutlich unter Alpenniveau liegen.

© Getty Images

Wer beim Skifahren sparen möchte, muss also nicht auf Panorama, Pulverschnee oder Pistenspaß verzichten.