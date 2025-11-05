Condé Nast Traveller verrät die Hotspots in Deutschland, Österreich & der Schweiz für 2026

"Condé Nast Traveller" kürt die Top-Reiseziele für das kommende Jahr. Erstmals launcht das Reisemagazin auch eine "Best Places to go"-Liste mit Fokus auf die DACH-Region, und verrät, welche Ziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2026 unbedingt einen Besuch wert sind.

Jedes Jahr kürt die Redaktion des "Condé Nast Traveller" die schönsten, aufregendsten und überraschendsten Orte der Welt. Insgesamt 62 Destinationen weltweit schafften es auf die diesjährige "Best Places to go"-Liste. Von der sonnenverwöhnten Westküste der USA bis zu verborgenen Juwelen in Finnland ist alles dabei, was Fernweh weckt und Reiselust entfacht.

Doch das Beste kommt zum Schluss: Zum ersten Mal gibt es auch eine eigene Auswahl für die DACH-Region. Für all jene, die ihr nächstes Abenteuer lieber etwas näher vor der Haustür suchen, verraten wir hier die Top-Ziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz für 2026.

Laut "Condé Nast Traveller": Die besten Reiseziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2026

Amrum, Deutschland

© Getty Images

Der berühmte Strand in Fatih Akins "Amrum" ist allein eine Reise wert. Der zwölf Kilometer lange und bis zu einem Kilometer breite "Kniepsand" ist einer der beeindruckendsten Stände Europas. Amrums Westküste bietet optimale Bedingungen zum Wind- und Kitesurfen sowie fürs Trailrunning, die Strecke um die Insel misst 26,5 Kilometer.

Die dem Festland zugewandte Ostseite der Insel geht in das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer über. Entlang der Küstenlinie kann man diese Landschaft wunderbar zu Fuß oder mit dem Leihrad erkunden. Eine geführte Wattwanderung zur Nachbarinsel Föhr bietet sich ebenfalls an. Am Abend empfiehlt sich ein Besuch in der Seekiste oder im Seeblicker Esszimmer; im Sommer gibt es Barbecue auf der Terrasse. Für Friesentorte oder frisches Knäckebrot eignet sich die Bäckerei Claussen oder das Café Schult, während die Kult-Kneipe Blaue Maus einen Absacker bietet.

Spannende oder stylische Neueröffnungen sind zwar rar, aber vorhanden: Ab Januar 2026 wird das Team des Fahrradverleihs Eldorado drei Design-Apartments vermieten.

Baden-Baden, Deutschland

© Getty Images

Der Kurort in Baden-Württemberg ist bekannt für Luxus, Eleganz und ist Teil des UNESCO-Welterbes der "Great Spa Towns of Europe". Die mondäne Stadt erfindet sich Jahr für Jahr neu. Das Grandhotel Brenners Park-Hotel & Spa und der Europäische Hof wurden saniert und bieten nun modernes Ambiente. Restaurants wie Fritz & Felix präsentieren exquisite Küche, während das Frieder-Burda-Museum mit wechselnden Ausstellungen jüngere Generationen anzieht. In Baden-Baden verschmilzt Kunst mit regionalem Charme und lockt Besucher:innen aus dem Dornröschenschlaf.

Frankfurt am Main, Deutschland

© Getty Images

Frankfurt am Main gilt als Deutschlands Finanzzentrum und trägt den Spitznamen "Mainhattan" wegen seiner Skyline. Doch Frankfurt bietet mehr als nur Banken und Börsen. Es ist eine Stadt der Kontraste mit einzigartigem Charme, lokalem Dialekt und einer interessanten Gastroszene. 2026 wird für Besucher besonders spannend, da Frankfurt unter dem Motto "Design for Democracy" als Weltdesignhauptstadt auftritt und 200 Veranstaltungen bietet. Die Neue Altstadt, eröffnet 2018, beeindruckt mit rekonstruierten Fachwerkhäusern und modernen Gebäuden. Im Zentrum steht der Römer, seit 1405 Rathaus, mit dem Gerechtigkeitsbrunnen davor. Die Eröffnung der Jüdischen Akademie 2026 wird ein Symbol des Dialogs zwischen Vergangenheit und Gegenwart sein und im Stadtteil Westend als Bildungs- und Kulturzentrum dienen.

Besucher können neue Hotels wie das Kimpton Frankfurt, Florentin und das Grandhotel Hessischer Hof erwarten.

Lech am Arlberg, Österreich

© Getty Images

Die kleine Gemeinde in den Alpen, bekannt für ihre prominenten Skigäste, erlebt mit neuen Hoteliers und Gastronom:innen einen Wandel. Benjamin Schneider und Patrick Krummenacher führen das Hotel Arlberg und eröffneten den Private Members Club Arlberg Club House. Der Almhof Schneider von Gerold und Katja Schneider setzt hohe Standards mit der Renovierung des Sonnenhofs. Birgit Elsensohn modernisiert das Hotel Schwarzwand und renoviert das älteste Haus von Lech. Kunst spielt eine große Rolle, so zeigt Gertrud Schneider mit ihrer Sammlung und Ausstellungen im Hotel Kristiania Werke. Das wachsende Angebot sorgt dafür, dass Lech 2026 auch als Sommerdestination punktet.

Wien, Österreich

© Getty Images

Wien wird im Mai Europametropole für Popmusikfans: Die österreichische Hauptstadt bereitet sich nach dem Sieg von JJ beim Eurovision Song Contest 2025 auf die Austragung des Wettbewerbs 2026 vor. Aber auch in Mode und Kultur tut sich 2026 viel: Bis 3. Mai 2026 gibt es eine Retrospektive zu Helmut Langs Arbeit zu bestaunen. Das Museumsquartier feiert 25 Jahre und bietet Einblicke in Wiens Stadtentwicklung. Das Impulstanz-Festival ist im Sommer ein Highlight im Museumsquartier. Die Vienna Design Week beginnt im September und wird von der Vienna Art Week im November gefolgt. Und die Ballsaison bietet mit dem Opernball am 12. Februar 2026 wieder ein absolutes Highlight.

Genf, Schweiz

© Getty Images

Der "Röstigraben" symbolisiert die Unterschiede zwischen den deutsch- und französischsprachigen Teilen der Schweiz. In der internationalen Stadt, Sitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der Vereinten Nationen, entsteht im März das Portal des Nations - ein Zentrum, das Einblicke in die Arbeit der UNO erlaubt. An der Riviera des Genfersees locken Dampfschifffahrten und das La Réserve Genève Hotel and Spa bietet exklusive Bootsfahrten. Das The Woodward Hotel kombiniert Luxus mit Michelin-prämierter Gastronomie. Genfs Restaurantszene boomt dank etablierter Brasserien und neuer Hotspots. Ein Besuch in Genf lohnt sich auch für seine berühmten Schokoladentrüffel und regionalen Spezialitäten.