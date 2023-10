Kalifornien-Roadtrip: Von L.A. nach San Diego

Der Pacific Coast Highway zwischen Los Angeles und San Diego begeistert mit ihrer landschaftlichen und kulturellen Vielfalt. Spektakuläre Ausblicke auf den Pazifik mit Traumstränden wechseln sich mit quirligen Metropolen und Kulturangeboten ab.

Der Weg ist das Ziel: Die Westküste zwischen Los Angeles und San Diego begeistert mit ihrer landschaftlichen und kulturellen Vielfalt. Spektakuläre Ausblicke auf den Pazifik mit Traumstränden wechseln sich mit quirligen Metropolen und Kulturangeboten ab. Die beliebte Route Pacific Coast Highway verbindet die südkalifornischen Städte. Der Qualitätsmietwagen-Veranstalter Sunny Cars stellt breitgefächerte „by theways“ Tipps für die USA-Fahrt zur Verfügung. Sie sind Teil des kostenfreien Online-Urlaubsbegleiters Sunny2go und garantieren eine unvergessliche Reise mit smart gewählten Stopps. Ein Überblick zeigt die sehenswertesten Zwischenstopps, die aus der zweistündigen Autofahrt einen interessanten Roadtrip machen...

Start in L.A

Bevor es Richtung Süden geht, bietet die pulsierende Metropole Los Angeles zahlreiche Sehenswürdigkeiten für den perfekten Start. Der eineinhalb Kilometer lange Hollywood Boulevard am Rande der Hollywood Hills zählt dabei zum Pflichtprogramm. Hier reihen sich alle Highlights wie das TCL Chinese Theatre, Dolby Theatre oder Hollywood Sign dicht an dicht. Für unvergessliche Erinnerungen sorgt der Walk of Fame, bestehend aus derzeit 2.755 Sternen zu Ehren von Prominenten aus der Unterhaltungsindustrie. Die Universal Studios runden das Hollywood-Erlebnis ab. Ein Rundgang gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen eines der ältesten und bekanntesten Filmstudios der Welt. Der Themenpark bietet Touren durch das Studiogelände sowie Shows und CityWalks mit ausgewählten Shops und Restaurants in Los Angeles. Zudem gibt es hier Attraktionen rund um die zauberhafte Welt von Harry Potter oder King Kong 3D.

Magischer Zwischenstopp

Nach einer halbstündigen Autofahrt sorgt der Disneyland Park für eine Extraportion Reisezauber auf dem weiteren Weg. Der erste Themenpark von Walt Disney entführt Groß und Klein in Märchen, Abenteuer und Fantasiewelten der Extraklasse. Gäste treffen Disney Figuren wie Micky und Minnie oder Anna und Elsa und freuen sich auf ein spektakuläres Feuerwerk. Für den Adrenalinkick sorgen Achterbahnen wie Space Mountain oder Big Thunder Mountain Railroad.

Schwimmen & Surfen

Nach einer weiteren Stunde Fahrt folgt mit dem San Onofre State Beach der ideale Ort zum Schnuppern von Meeresluft. San Onofre Bluffs, San Mateo Campground und San Onofre Surf Beach sorgen dabei für viel Vergnügen. Denn auf dem Programm stehen Schwimmen, Surfen, Kajakfahren, Campen, Fischen oder Radfahren. Auch Wale, Delfine und Seelöwen werden von Zeit zu Zeit vor der Küste gesichtet.

Legoland

Nach einer ereignisreichen oder entspannenden Wassersession geht es für 1,5 Stunden weiter entlang der Küste. Nach spektakulären Ausblicken auf den Pazifik und seine Strände wartet das nächste Highlight auf Entdeckungslustige: Das Legoland Resort zieht im kalifornischen Carlsbad Jung und Alt mit seinen Attraktionen und Fahrgeschäften an. Von Themenwelten über 30.000 Lego-Modelle bis hin zu interaktiven Fahrten und Live-Shows gibt es für jeden etwas zu entdecken.

Bevor Reisende schließlich ins sonnige San Diego gelangen, statten sie den nordamerikanischen Ureinwohnern einen Besuch ab: Im „Museum of us“, kurz vor San Diego, zeigen Ausstellungen das Leben und die reiche kulturelle Geschichte der Kumeyaay-Völker. Diese leben seit Jahrtausenden in der Umgebung Südkaliforniens sowie in Nordmexiko. Damit fördert das Museum das Bewusstsein gegenüber indigenen Völkern und zollt ihnen sowie ihren Leistungen und Traditionen Respekt.

San Diego

San Diego hat alles, was man von der kalifornischen Küste erträumt – und mehr, denn die Stadt bietet darüber hinaus ein entspanntes Lebensgefühl und fantastische Attraktionen. Unser Tipp: Mit dem Leihrad über die Promenade am Mission Beach und Pacific Beach sowie den landschaftlich reizvollen, 19,3 km langen Mission Bay Bike Path fahren. Unterwegs sollte man unbedingt am Konos Café Halt machen, das zu den beliebtesten Adressen für Frühstück und Mittagessen in San Diego zählt. Das kostenlose Begleitprogramm zur Mahlzeit liefern die Surfer im Pazifik. Unbedingt sollte man sich auch zum Vorort La Jolla verfügen mit kleinen Shops, Seelöwen und malerischen Klippen.