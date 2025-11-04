Skifahren für unter 50 Euro: Die günstigsten Skigebiete in Österreich

Skifahren ist ein teurer Spaß. Schon in den beliebtesten Skigebieten kann man für eine Tageskarte schnell 80 Euro und mehr hinblättern. Doch auch in Österreich finden sich noch zahlreiche Skigebiete, in denen man für weniger als 50 Euro am Tag die Pisten unsicher machen kann.

Wer Skifahren will, muss tief in die Tasche greifen. So zahlt man in Sölden bereits 83 Euro (!) für eine Tageskarte. Doch es gibt auch gute Nachrichten: In Österreich gibt es noch zahlreiche Skigebiete, die deutlich günstiger sind. Wie eine aktuelle Auswertung von Bergfex zeigt, können Sie für 50 Euro oder weniger ebenfalls perfekt präparierte Pisten und frischen Pulverschnee genießen.

Preiswertes Skivergnügen: Skifahren für unter 50 Euro

Wer nicht auf die überfüllten Pisten der großen Resorts angewiesen ist, findet in Österreich zahlreiche, weniger bekannte Skigebiete, die auch preislich eine echte Alternative darstellen. Zwar können diese Regionen nicht ganz mit den großen Touristenmagneten mithalten, doch sie bieten alles, was das Skifahrerherz begehrt – und das zu einem Bruchteil der Kosten!

© Getty Images

Viele dieser Gebiete sind perfekt für Familien oder Anfänger, die die winterliche Bergwelt in Ruhe und ohne hektischen Trubel genießen wollen. Mit bis zu 20 Pistenkilometern können Sie trotzdem ordentlich Strecke machen und das alles zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die günstigsten Skigebiete in Österreich

Seilbahnen Sonntag: 50,00 Niederalpl: 49,00 € Ehrwald Wettersteinenbahnen: 49,00 € Maurach am Achensee / Rofan Seilbahn: 49,00 € Obertilliach / Golzentipp – Lesachtal: 48,00 € Glungezer: 48,00 € Salzstiegl / Hirschegg: 48,00 € Schetteregg: 47,50 € Petzen / Feistritz ob Bleiburg: 47,50 € Klippitzörl: 47,00 € Simonhöhe / Sankt Urban: 47,00 € Bödele / Schwarzenberg: 47,50 € Hohentauern: 46,50 € Schwarz-Pill / Kellerjochbahn: 45,50 € Brunnalm / Hohe Veitsch: 45,00 € Imster Bergbahnen: 44,30 € Turnau / Schwabenbergarena: 44,00 € Emberger Alm / Berg im Drautal: 43,00 € Landeck / Zams / Fliess / Venetregion: 42,00 € Koralpe: 41,50 € Rieseralm/ Obdach: 40,00 € Aflenzer Bürgeralm: 40,00 € Unken / Heutal: 39,00 € Weinebene: 37,50 € Unterberg / Pernitz: 36,50 € Innsbruck / Nordkette: 36,00 €

Diese Skigebiete bieten nicht nur günstige Tagespässe, sondern sind auch oft weniger überlaufen als die großen Hotspots.

Weitere Spar-Tipps für den Skiurlaub

© Getty Images

Skiverleih außerhalb der Skigebiete

Wer keine eigene Ausrüstung besitzt, sollte den Skiverleih nicht direkt im Skigebiet, sondern lieber in seiner Heimatstadt in Anspruch nehmen. Oft sind die Preise außerhalb der touristischen Zentren deutlich günstiger.

Verpflegung unterwegs

Die Preise in den Skihütten sind oft astronomisch. Packen Sie Snacks und Getränke ein, um die Kosten zu minimieren, und vergleichen Sie die Preise in den Skihütten, bevor Sie sich für eine Mahlzeit entscheiden.

Vermeiden Sie die Hauptsaison

Wer nicht unbedingt während der Ferienzeiten fahren muss, spart nicht nur bei den Skipässen, sondern auch bei der Unterkunft.

Unterkunft in Ferienwohnungen

Statt in einem teuren Hotel können Sie auch in einer Ferienwohnung oder einem Gästehaus übernachten. So haben Sie die Möglichkeit, selbst zu kochen und dadurch noch mehr zu sparen.