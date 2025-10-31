Die meistkritisierten Skigebiete Europas: So schlecht schneidet Österreich ab

Die Skisaison steht vor der Tür, doch nicht überall herrscht Vorfreude: Eine aktuelle Analyse des Datenschutzportals Privacy Tutor hat tausende Bewertungen auf TripAdvisor ausgewertet und zeigt, in welchen europäischen Skigebieten sich Gäste am häufigsten beschweren – und worüber genau.

Wenn der erste Schnee fällt, zieht es Millionen von Wintersportbegeisterten wieder auf die Pisten Europas. Skifahren gilt als eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten im Winter – besonders in Österreich, wo der Wintersport nicht nur Tradition, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Jahr für Jahr strömen Touristen aus aller Welt in die Alpen, um bestens präparierte Abfahrten, urige Hütten und spektakuläre Bergkulissen zu genießen.

Doch die glänzenden Prospekte und Instagram-tauglichen Schneebilder zeigen oft nur eine Seite der Medaille. Hinter der perfekten Winteridylle steckt eine wachsende Zahl unzufriedener Gäste: überfüllte Pisten, lange Wartezeiten an Liften, hohe Preise und veraltete Infrastruktur trüben zunehmend das Skivergnügen. Gerade in den bekanntesten Skigebieten Europas zeigt sich, dass Beliebtheit auch Schattenseiten haben kann.

© Getty Images

Eine aktuelle Analyse des Datenschutzportals Privacy Tutor hat nun tausende Bewertungen auf TripAdvisor untersucht und ermittelt, in welchen europäischen Skigebieten sich Besucher am häufigsten beschweren – und aus welchen Gründen. Die Studie liefert einen aufschlussreichen Einblick in die größten Ärgernisse der Wintersportler – und zeigt, dass auch Österreich, das Land der Skination par excellence, nicht ungeschoren davonkommt.

Überfüllte Pisten, hohe Preise, veraltete Lifte

Anhand eines sogenannten Beschwerde-Scores (0–100) wurden die meistkritisierten Skigebiete Europas ermittelt. Dabei zeigt sich: Die Ursachen für Unzufriedenheit unterscheiden sich deutlich zwischen den Ländern.

Die meistkritisierten Skigebiete Europas

Von französischen Gletscherresorts über österreichische Klassiker bis zu Schweizer Ikonen – geografisch zeigen sich klare Muster in den Bewertungsschwerpunkten.

© Getty Images

1. Les Deux Alpes (Frankreich) – Score: 100

Les Deux Alpes in Frankreich führt die Liste der am meisten kritisierten Skigebieten mit einem Beschwerdescore von 100 von 100 Punkten an.

56,7 % der Beschwerden betreffen überfüllte Pisten und Liftanlagen.

Häufige Kritik: lange Wartezeiten und Gedränge auf den Hauptabfahrten.

2. St. Anton am Arlberg (Österreich) – Score: 78,06

St. Anton am Arlberg folgt mit einem Score von 78,06.

48,8 % der Beschwerden drehen sich um Menschenmengen, 26 % um hohe Kosten.

Besonders in der Hochsaison wird St. Anton offenbar zum Opfer seines eigenen Erfolgs.

3. Sestriere (Italien) – Score: 68,39

Über die Hälfte (53,7 %) aller negativen Bewertungen beziehen sich auf veraltete Infrastruktur, insbesondere alte Liftanlagen.

4. Davos-Klosters (Schweiz)

Spitzenreiter bei Kostenbeschwerden (91,7 %).

Gäste bemängeln das hohe Preisniveau bei Skipässen, Gastronomie und Unterkunft.

5. Mayrhofen (Österreich)

Das zweite Austro-Skigebiet in den Top 5 ist das am stärksten überlaufene Skigebiet Europas.

78,9 % der Beschwerden beziehen sich auf Überfüllung.

Kritik: volle Gondeln, Staus an Liften und überlastete Hütten.

Österreich: Auch Ischgl, Lech, Zell am See Kaprun, Kitzbühel, Serfaus-Fiss-Ladis, Sölden, Obertauern, Planai stehen in der Kritik

Österreich gilt seit Jahrzehnten zwar als Herz der europäischen Skikultur – mit hunderten bestens ausgebauten Skigebieten, moderner Infrastruktur und einer Gastfreundschaft, die ihresgleichen sucht. Doch gerade diese internationale Anziehungskraft führt zunehmend zu Überlastung.

Laut der Privacy-Tutor-Analyse sind österreichische Skigebiete europaweit am häufigsten mit dem Thema Überfüllung konfrontiert. Besonders betroffen: die Tiroler Regionen rund um den Arlberg und das Zillertal.

© Getty Images

Während in der Schweiz vor allem der Preis für Unmut sorgt, ist es in Österreich der Massentourismus, der viele Bewertungen prägt. Wenn Skibusse im Minutentakt anrollen und selbst abgelegene Pisten zu Stoßzeiten zum Nadelöhr werden, ist Frust vorprogrammiert.

Positiv fällt dagegen auf: Service- und Unterkunftsbeschwerden sind im Vergleich gering – ein Zeichen, dass Österreichs Hotellerie und Gastronomie nach wie vor hohes Niveau halten. Das Problem liegt also weniger in der Qualität, sondern im Andrang.

Europaweiter Vergleich

Frankreich zeigt ein gemischtes Bild: Überfüllung bleibt ein Thema, aber auch hohe Preise und Schneeverhältnisse beeinflussen die Bewertungen.

Italienische Skigebiete werden überdurchschnittlich oft wegen veralteter Infrastruktur kritisiert – alte Lifte und Wartungsmängel trüben das Erlebnis.

Schweizer Resorts gelten als besonders teuer: In keinem anderen Land beziehen sich so viele Beschwerden direkt auf die Kostenstruktur.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass kein Land frei von Kritik ist – doch die Schwerpunkte unterscheiden sich klar. Gerade für Österreich ist das ein zweischneidiges Ergebnis: Die hohe Nachfrage beweist den anhaltenden Erfolg der Skiregionen, zeigt aber auch, dass Nachhaltigkeit und Besucherlenkung künftig entscheidende Themen sein werden. Denn wer Wintersport langfristig attraktiv halten will, muss dafür sorgen, dass die Freude am Schnee nicht im Gedränge verloren geht.