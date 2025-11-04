Reiseziele im Winter: Diese Strände sind jetzt warm, schön und bezahlbar

Schnee ade, Sonne olé! Diese günstigen Winterreiseziele bringen Sie an Strände, die nach Sommer duften – ganz ohne Luxuspreis. Von Gran Canaria bis Thailand: Hier warten Sonne, Palmen und Wärme, wenn es zuhause nur grau und kalt ist.

Die Tage werden kürzer, die Pullover dicker – und plötzlich wächst die Sehnsucht nach Sonne, Meer und Sand unter den Füßen. Dann wird es Zeit sich umzusehen, um dem Grau bald zu entfliehen! Wer aber denkt, Sonne, Strand und Palmen seien nur mit Luxusbudget möglich, täuscht sich: Es gibt traumhafte Orte, an denen Sie auch im Winter Sonne tanken können – ganz ohne Ihr Konto zu ruinieren. Hier sind unsere Favoriten für warme, günstige Winterziele mit echten Traumstränden.

Gran Canaria, Spanien – Sonne, Sand und günstige Tapas

Nur ein paar Flugstunden entfernt und schon sind Sie mitten im ewigen Frühling. Gran Canaria lockt selbst im Dezember mit rund 24 Grad, türkisblauem Wasser und spektakulären Dünenlandschaften. Must-see-Strände: Playa de Amadores und Maspalomas – endlos, golden, und perfekt zum Abschalten.

© Getty Images

Extra-Tipp: Unterkünfte sind außerhalb der Hochsaison überraschend günstig, und mit einem Mietwagen lässt sich die Insel wunderbar erkunden.

© Getty Images

Agadir, Marokko – Sonne, Surfen und Souks

Agadir ist ein echter Geheimtipp für Winterflüchtige: rund 20 Grad im Januar, orientalisches Flair und kilometerlange Sandstrände.

Der Strand: Einfach „Plage d’Agadir“ – weitläufig, sauber und mit einer Promenade, an der Sie sich mit frischen Säften, gegrilltem Fisch oder Minztee stärken können.

© Getty Images

Koh Lanta, Thailand – tropisches Paradies ohne Touristenmassen

Wenn Sie im Winter echtes Sommerfeeling wollen, ist Thailand unschlagbar. Koh Lanta ist ruhiger als Phuket, aber genauso schön – weiße Sandstrände, warmes Meer und spektakuläre Sonnenuntergänge inklusive.

Tipp: Long Beach (Pra Ae Beach / Phra Ae Beach) – Palmen, Beach Bars und Hängematten so weit das Auge reicht.

© Getty Images

Und das Beste: Essen, Unterkünfte und Roller – alles erschwinglich, auch bei längeren Aufenthalten.

Kapverden – Sonne mitten im Atlantik

Etwa sechs Flugstunden entfernt liegen die Kapverdischen Inseln – und das Klima ist perfekt: 25 Grad, Sonne pur und kaum Regen.

Badeparadies: Sal – vor allem der Santa Maria Beach, wo türkisblaues Wasser und weiße Sandstrände auf Sie warten.

© Getty Images

Pluspunkt: Kein Jetlag, kein überfüllter Tourismus, aber ganz viel Sonne und afrikanisches Lebensgefühl.

Sharm El Sheikh – Ägyptens warme Winteroase

Sharm El Sheikh liegt direkt am Roten Meer und ist im Winter angenehm warm. Traumhafte Strände, Korallenriffe und eine faszinierende Unterwasserwelt warten auf Sie – und das bei kurzen Flügen und oft erstaunlich günstigen Hotelpreisen.

© Getty Images

Tipp: Besonders im Dezember und Januar herrschen perfekte Badetemperaturen – und die Sonnenuntergänge über dem Sinai sind einfach magisch.

Ob afrikanische Sonne, asiatische Palmen oder europäische Inselträume – wer im Winter Wärme sucht, findet sie, ohne das Konto zu plündern.