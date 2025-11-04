Laut Condé Nast Traveller: Das beste Reiseziel für 2026 befindet sich im Nachbarland

Das Reisemagazin "Condé Nast Traveller" hat insgesamt 62 Destinationen weltweit, die unter anderem durch Innovation, Kultur und Gastfreundschaft bestechen, zu den Top-Reisezielen 2026 gekürt. Den Spitzenplatz im Ranking sichert sich ein überraschendes Ziel in Deutschland.

Wenn es nach den Reiseexperten und -Journalisten des Magazins "Condé Nast Traveller" geht, reisen wir 2026 nicht mehr nach Manhattan, sondern nach "Mainhattan". Denn Deutschlands Finanzmetropole Frankfurt am Main, mit einer Skyline die der Stadt den Spitznamen eingebracht hat, zählt zu den Top-Reisezielen 2026.

Frankfurt am Main gehört zu den weltweit besten Reisezielen für 2026

Frankfurt am Main wird 2026 als eines der spannendsten Reiseziele weltweit gefeiert. "Condé Nast Traveller" hat die Stadt nicht nur auf die globale "Best Places To Go"-Liste gesetzt, sondern auch als das deutsche Ziel des Jahres gekürt. Die Stadt, die traditionell als Deutschlands Finanzzentrum bekannt ist, überrascht durch ihre reiche Kultur, innovative Gastronomie und eine beispiellose Mischung aus traditionellem Charme und moderner Urbanität.

© Getty Images

Zwischen den Glastürmen der Finanzwelt und den historischen Gebäuden der Altstadt blüht eine lebendige, kosmopolitische Kulturszene auf. Hier wurde der weltberühmte Dichter Johann Wolfgang von Goethe geboren, und es ist auch die Geburtsstätte der internationalen Techno-Szene. Die Stadt verbindet innovative Energie mit der hessischen Geselligkeit. Besucher:innen können in den traditionellen Apfelweinkneipen entlang des Mains das lokale Getränk genießen und sich durch die vielfältige und außergewöhnlich gute Gastronomie Frankfurts schlemmen.

© Getty Images

2026 bietet Frankfurt jedoch noch mehr Gründe für einen Besuch. Als Weltdesignhauptstadt glänzt die Stadt mit einer Reihe neuer Hotels und architektonischer Highlights. Das Kimpton, das Florentin (ehemals Villa Kennedy) und das legendäre Grandhotel Hessischer Hof (wieder unter dem Taj-Label eröffnet) zählen zu den neuen Glanzlichtern der Hotelwelt. Es ist die perfekte Zeit, Frankfurt als Ziel zu entdecken – für Designfans, Kulturinteressierte und kulinarische Entdecker:innen.

Weitere überraschende Reiseziele 2026

Doch "Condé Nast Traveller" hat in diesem Jahr nicht nur Frankfurt in den Fokus gerückt, sondern auch andere faszinierende und teils unerwartete Reiseziele nominiert, die 2026 im Trend liegen. Hier sind einige der weltweiten Highlights:

Peloponnes, Griechenland

© Getty Images

Die mythische Halbinsel Peloponnes ist bekannt für ihre antiken Stätten und wunderschönen Strände. Im Sommer 2026 wird die Region durch Christopher Nolans Film Die Odyssee weltweite Aufmerksamkeit erhalten. In Messinia können Besucher:innen die historischen Drehorte entdecken und sich auf Wanderungen zu beeindruckenden Ruinen und unberührten Naturgebieten begeben. Ein Muss für Kultur- und Geschichtsinteressierte!

Neukaledonien, Südpazifik

© Getty Images

Der abgelegene Archipel Neukaledonien, der durch eine UNESCO-Weltnaturerbe-Lagune umgeben ist, wird 2026 ein besonderes Highlight für Natur- und Kulturliebhaber. Nach dem historischen politischen Abkommen von 2025 wird sich die Insel wieder der Welt öffnen. Reisende können die unberührte Natur und die lokale Kultur in einer noch nie dagewesenen Ruhe erleben.

Medellín, Kolumbien

© Getty Images

Medellín hat sich von einer ehemals von Gewalt geprägten Stadt zu einem Symbol für urbanen Wandel entwickelt. Die Kolumbianer:innen haben in den letzten Jahren nicht nur ihre Stadt modernisiert, sondern auch ihre kulinarische Szene revolutioniert. 2026 wird mit der Eröffnung von Wake, einem gigantischen Gastronomie- und Wellnesskomplex, die Stadt zu einem der spannendsten kulinarischen Ziele Südamerikas.

Oulu, Finnland

© Getty Images

Oulu, im südlichen Teil des Polarkreises gelegen, wird 2026 als Kulturhauptstadt Europas gefeiert. Mit einer Vielzahl von Kunstprojekten, darunter eine permanente Kunstinstallation über den Klimawandel, und einem einzigartigen Sommer-Festival, ist Oulu der perfekte Ort für alle, die Kunst, Natur und Innovation in einem außergewöhnlichen Setting erleben möchten.

Route 66, USA

© Getty Images

2026 wird die legendäre Route 66 ihr hundertjähriges Jubiläum feiern. Entlang dieser historischen Straße zwischen Chicago und Santa Monica gibt es zahlreiche Festivals und Events, die die Geschichte und den Charme dieser Route würdigen. Für alle, die auf der Suche nach einem Stück amerikanischer Geschichte sind, bietet die Route 66 eine Zeitreise in die Vergangenheit.