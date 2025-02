New York City: Die spannendsten Neuheiten 2025 im Überblick

New York City feiert 2025 den 400. Geburtstag seiner Gründung. Ganz klar, dass die Mega-City an der US-Ostküste zum besonderen Jubiläum mit vielen neuen Attraktionen aufwarten kann. Wir verraten alle Top- Veranstaltungen des Jahres.

Mit fast 65 Millionen Besuchern im letzten Jahr – der zweithöchsten Zahl in der Geschichte der Stadt – hat New York City einmal mehr seine Position als wichtigstes Reiseziel der USA und als eines der besten City-Destinationen der Welt gefestigt. Und auch heuer erfindet sich der Big Apple wieder neu. Nachstehend Top-Veranstaltungen aus der Stadt, die niemals schläft.

Stars am Broadway

Hollywood Goes Broadway: George Clooney & Co. performen. © iStock ×

Im Winter begeistern prominente Schauspieler am Broadway: Denzel Washington und Jake Gyllenhaal in Othello (Vorpremieren ab 24. Februar), George Clooney in Good Night, and Good Luck (Premiere am 12. März) sowie Nick Jonas und Adrienne Warren in The Last Five Years (Premiere am 18. März).

Baseball & Basketball

Die New York Mets kann man am 4. April anfeuern. © Getty Images ×

Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Major League Baseball-Saison. Besucher können die New Yorker Teams beim Home Opener der New York Yankees gegen die Milwaukee Brewers am 27. März und beim Home Opener der New York Mets gegen die Toronto Blue Jays am 4. April anfeuern. Und die New York Liberty, WNBA-Meister 2024, eröffnen im Mai und spielen bis Oktober. Die Energie am Spieltag im Barclays Center ist elektrisierend!

Kunst & Kultur

Kulturliebhaber können sich im April auf die lang erwartete Wiedereröffnung der Frick Collection in der Fifth Avenue freuen, die vier Jahre lang renoviert und erweitert wurde. Im Rahmen der Wiedereröffnung wird auch der zweite Stock der ursprünglichen Frick-Residenz zum ersten Mal öffentlich zugänglich sein.

Tipp: Acht der berühmtesten Museen in der Fifth Avenue öffnen während des jährlichen Museum Mile Festivals am 10. Juni ihre Türen gratis für die Öffentlichkeit.

Konzert-Highlights

Die Region NYC ist heuer Schauplatz großer Konzerte, darunter Mary J. Blige’s For My Fans Tour im Madison Square Garden am 10. April; Charli xcx’s BRAT 2025 Arena Tour im Barclays Center am 30. April, 1. Mai, 3. Mai und 4. Mai; Shakira’s Las Mujeres Ya No Lloran World Tour im MetLife Stadium am 15. Mai; Post Malone with Jelly Roll im Citi Field am 4. Juni; die Oasis Live ’25 World Tour im MetLife Stadium am 31. August und 1. September; und Dua Lipa’s Radical Optimism Tour im Madison Square Garden am 17, 18, 20 und 21. September.

Wiedereröffnung der Hotel-Ikone

Das Kulthotel wieder im Frühling wiedereröffnet. © Getty Images ×

In diesem Frühling wird das ikonische Waldorf Astoria New York nach einer kompletten Renovierung wiedereröffnet. Das 375-Zimmer-Hotel zeigt sich in völlig neuem Glanz, die Schönheit der ursprünglichen Art-déco-Architektur bleibt erhalten.

Central Park

Im Central Park gibt’s heuer zwei lang erwartete, neue Attraktionen: die 160 Millionen Dollar teure Neugestaltung des Center at the Harlem Meer, das in den wärmeren Monaten zum Schwimmen und im Winter zum Schlittschuhlaufen einlädt, und das wiederbelebte Delacorte Theater, das rechtzeitig für das kostenlose Shakespeare-in-the-Park-Programm des Public Theater in diesem Sommer wiedereröffnet wird.