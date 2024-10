Auf die Plätze, fertig, los! Fünf US-Reiseziele für einen sportlichen Urlaub

Nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris warten nun in den USA die nächsten sportlichen Highlights.

Von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bis zu Olympia 2028 in Los Angeles. ReiseLust24.at zeigt dir fünf US Reiseziele, die den Sportsgeist in dir erwecken.

1.) Baseball in Chicago, Illinois

Chicago punktet mit zwei Major-League-Baseball-Teams, die jeweils dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ein Besuch im Wrigley Field, dem zweitältesten Baseballstadion der USA, ist ein Muss für Sportbegeisterte in der „Windy City“. Entweder man hat das Glück, die Chicago Cubs in Aktion zu erleben. Oder als Alternative wirft man bei einer Stadiontour einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Kulinarisch führt in Chicago kein Weg an der legendären Deep Dish Pizza vorbei. Pequod’s Pizza serviert angeblich die beste Pizza der Stadt.

© Unsplash - Chicago ×

2.) Surfen in Oahu, Hawaii

Im Aloha State Hawaii warten erstklassige Strände und üppige Wälder – die perfekte Kulisse für ein Surfer- Paradies. In der Hauptstadt Honolulu trifft eine lebhafte Metropole auf eine tropische Insel. Am türkisfarbenen Wasser des berühmten Waikiki Beach sind die sanften Wellen ideal für Anfänger, um das Surfen auszuprobieren. Der Diamond Head Crater, der den Horizont des Strandes säumt, bietet atemberaubende Ausblicke. Eine Wanderung dorthin ist die Anstrengung wert. Das Wahrzeichen der Insel entstand durch einen Ausbruch vor 300.000 Jahren. Für Fortgeschrittene empfiehlt sich ein Ausflug nach Haleiwa an der North Shore.

Hawaii © Unsplash ×

3.) Wintersport in Park City, Utah

Utah ist bekannt für den besten Schnee der Welt und gilt als Paradies für Wintersportler. Im Umkreis von nur einer Stunde um Salt Lake City gibt es zehn erstklassige Skigebiete, die die Region zum ultimativen Ziel für einen Luxus-Skiurlaub machen. Die meisten Resorts befinden sich in Park City, einer charmanten alten Bergbaustadt mit hervorragenden Restaurants und urigen Kneipen. Unweit vom Stadtzentrum befindet sich das Park City Mountain Resort: Es ist flächenmäßig das größte Skigebiet in den USA. Das Montage Deer Valley ist das zweite Resort in Stadtnähe.

Salt Lake City © Visit The USA ×

4.) Hip-Hop-Kultur in New York City

In New York City wurde in den 70er-Jahren der Hip-Hop geboren – eine kulturelle Bewegung, die von Mode über Breakdance bis hin zu visueller Kunst reicht. Das Phänomen hat nicht nur die Seele der Stadt, sondern auch die Musikszene weltweit geprägt. Das Apollo Theatre in Harlem ist der unbestrittene Tempel dieses Genres. Wer mehr über die Geschichte erfahren mochte, sollte sich nach Morris Heights in der Bronx begeben, um das ehemalige Zuhause des Hip-Hop-Pioniers DJ Kool Herc zu besuchen.

Spannende Breaking-Vorführungen sind Teil der Birthplace of Hip Hop Tour von New York City's Hush Tours. Eine Institution ist das S.O.B.’s in Soho: Der Club hat in den 1990er-Jahren Manhattan zur Heimat des Hip-Hop gemacht. Das erste Lokal, das Reggae und Ska mit Kulinarik verbunden hat, ist das Miss Lily’s: Hier werden Retro-Gerichte aus Jamaika serviert. In Uptown sind die Wände des Beatstro’s mit Malereien und Fotos von Hip-Hop- Legenden geschmückt. In der Speakeasy-Bar finden regelmäßig B-Boy-Battles statt, während die Gäste amerikanisches Soul Food und puerto-ricanische Spezialitäten genießen.

New York © Visit The USA ×

5.) College-Regatten in Connecticut

Neuengland lockt nicht nur mit sanften Hügeln und malerischen Küsten. Die Geschichte des Rudersports ist in Connecticut allgegenwärtig. Die Harvard-Yale Regatta gilt als die älteste Sportveranstaltung zwischen Universitäten und wird seit 1878 auf dem Thames River ausgetragen. Bei diesem historischen Sportereignis in New London feuern Besucher jedes Jahr im Juni Ruderer an und können gleichzeitig einige der besten Strände des Nordwestens erkunden, wie den Ocean Beach Park oder den Greens Harbor Beach.

Connecticut, Women-Rowing © CT Visit ×

Nach einem Tag am Wasser mit Aussicht auf den Hafen legen Ruderfans die vier Meilen bis zur Ziellinie der Regatta in Gales Ferry zurück, wo die Bootshäuser der Mannschaften von Yale und Harvard noch nahezu vollständig vom 20. Jahrhundert erhalten geblieben sind. Ausklingen lässt man die historische Neuengland-Reise im Inn at Ocean Avenue: Das Boutique-Bed & Breakfast versprüht Küstenflair in einem Herrenhaus aus dem Jahr 1914.