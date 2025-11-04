DIESE drei Stars sollen den Song Contest 2026 moderieren

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien nimmt Formen an: Laut ausländischen Medienberichten soll das Moderationstrio aus Victoria Swarovski, Andi Knoll und Philipp Hochmair bestehen.

Nach dem ESC 2025 in Basel richtet Österreich im kommenden Jahr den größten Musikwettbewerb der Welt aus. Dabei soll sich der ORF wie "Blick" berichtet angeblich bereits für ein Moderationsteam entschieden haben – bestehend aus Victoria Swarovski (32), Andi Knoll (53) und Philipp Hochmair (52). Die drei Austro-Stars sollen die Halbfinals am 12. und 14. Mai sowie das große Finale am 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle präsentieren.

Victoria Swarovski im Mittelpunkt

Im Zentrum des Trios steht TV-Star Victoria Swarovski, bekannt als Moderatorin der RTL-Show "Let’s Dance". Die Tirolerin gewann 2016 selbst die Tanzshow, die sie seit 2018 moderiert. Mit dem ESC betritt sie nun internationale Bühne – wie sich das Engagement auf ihre TV-Verpflichtungen auswirken wird, bleibt abzuwarten.

An ihrer Seite steht Andi Knoll, seit 1999 die österreichische ESC-Stimme und fixer Bestandteil der Song Contest-Teams. Der Publikums-Liebling kommentierte sowohl Conchita Wursts legendären Sieg 2014 als auch den Triumph von JJ 2025.

Schauspieler mit Bühnencharisma

Komplettiert soll das Trio durch Philipp Hochmair werden, der zu den absoluten Top-Stars der heimischen Schauspiel-Riege gehört. Er brillierte in "Vorstadtweiber" und "Blind ermittelt" und wurde für seine Darstellung in "Die Wannseekonferenz" mit der Romy und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Seit 2018 begeistert er als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen – seit 2024 sogar als fixer Hauptdarsteller.

ORF schweigt zu den Gerüchten

Offiziell bestätigt hat der ORF die Besetzung bislang nicht. „Spekulationen über die Moderation und eine brodelnde Gerüchteküche gehören zum Song Contest wie die Eurovisions-Fanfare. In den vergangenen Monaten wurden bereits unterschiedliche Namen kolportiert. Faktum ist, dass die Entscheidung, wer den Eurovision Song Contest 2026 moderieren wird, noch nicht getroffen wurde“, so ein Statement des ORF gegenüber oe24.