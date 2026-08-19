Zurück aus dem Urlaub? Mit diesen Sportarten finden Sie sofort wieder ins Training

Zwei Wochen Urlaub, spätes Frühstück, lange Abende und vielleicht nur ein paar Schwimmzüge im Meer und plötzlich ist die Sportroutine komplett dahin. Statt sich jetzt direkt mit einem knallharten Workout zu quälen, gibt es eine viel bessere Strategie: eine Sportart wählen, auf die man tatsächlich Lust hat.

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Nach dem Urlaub wieder ins Training zu finden, ist oft schwieriger als gedacht. Der Körper hat sich an andere Schlafenszeiten gewöhnt, der Alltag muss sich erst wieder einspielen und die Motivation für das erste harte Workout hält sich meistens in Grenzen. Genau deshalb muss der Wiedereinstieg nicht mit fünf Einheiten im Fitnessstudio beginnen. Sport soll am Anfang vor allem wieder Spaß machen. Besonders gut funktionieren Aktivitäten, die einen hohen Spaßfaktor haben, gleichzeitig aber ordentlich Bewegung bringen.

1. Padel: Training mit Party-Faktor

Freunde spielen Padel auf einem blauen Außenplatz © Getty Images

Padel ist perfekt für alle, die keine Lust haben, nach dem Urlaub alleine Kilometer abzuspulen. Das schnelle Spiel auf dem kleineren Court bringt ständig Bewegung: kurze Sprints, Richtungswechsel, Schläge und Reaktionen. Der entscheidende Vorteil: Es fühlt sich eher nach Freizeit als nach Training an. Gleichzeitig kann eine Partie ordentlich Puls machen. Wer mit Freund spielt, hat außerdem gleich einen fixen Termin und damit einen zusätzlichen Motivationsschub.

2. Bouldern: Der Wiedereinstieg, bei dem man vergisst, dass man trainiert

rau klettert an einer Indoor-Boulderwand © Getty Images

Eine Stunde Bouldern kann überraschend fordernd sein. Beim Klettern arbeiten Hände, Unterarme, Rücken, Schultern, Beine und vor allem die Körpermitte ständig mit. Was den Wiedereinstieg so angenehm macht: Sie müssen keine bestimmte Strecke oder Zeit schaffen. Jede Route ist eine kleine Herausforderung und man trainiert automatisch Kraft, Koordination und Beweglichkeit.

3. Kickboxen: Zurück mit Vollgas

Frau trainiert Kickboxen © Getty Images

Wer nach dem Urlaub nicht langsam, sondern mit einem ordentlichen Energieschub zurückkommen möchte, kann Kickboxen ausprobieren. Kicks und Boxkombinationen und kurze intensive Intervalle bringen Herz-Kreislauf-System und Muskulatur gleichzeitig auf Touren. Dazu kommt ein psychologischer Effekt: Ein Training, bei dem man ordentlich Energie rauslässt, kann sich wie ein echter Neustart anfühlen.

4. Indoor Cycling: Einfach anmelden und mitfahren

Gruppe trainiert auf Indoor-Cycling-Bikes © Getty Images

Nach dem Urlaub ist manchmal das größte Problem nicht das Training selbst, sondern die Entscheidung, welches Training man überhaupt machen soll. Genau hier punktet Indoor Cycling. Kurs buchen, auftauchen und mitmachen. Die Musik, die Gruppe und die Trainer übernehmen einen Teil der Motivation. Je nach Kurs lässt sich die Intensität individuell steuern. Damit eignet sich Indoor Cycling sowohl für einen lockeren Wiedereinstieg als auch für alle, die wieder richtig ins Schwitzen kommen möchten.

5. Beachvolleyball: Urlaubsvibes einfach mitnehmen

Ein Mann springt beim Beachvolleyball draußen © Getty Images/Westend61

Warum das Urlaubsgefühl nicht gleich nutzen? Beachvolleyball ist die perfekte Übergangssportart, weil sie Sommer, Bewegung und Social Life verbindet. Auf dem Sand müssen Beine und Rumpf deutlich mehr arbeiten als auf festem Untergrund. Dazu kommen Sprünge, schnelle Reaktionen und kurze Sprints. Und das Beste: Es fühlt sich nicht nach "Ich muss wieder trainieren" an, sondern eher nach einem weiteren Sommertag.

6. Tanzen: Workout ohne Workout-Gefühl

Smiling young woman doing dance in fitness studio. Group of multiracial people doing dance workout in health club. © Getty Images

Hip-Hop, Dancehall, Contemporary, Commercial oder ein klassischer Tanzkurs: Tanzen bringt Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit und teilweise auch Kraft zusammen, ohne dass es sich zwingend nach Sport anfühlt. Gerade nach einer Pause kann das einen Unterschied machen. Musik und Choreografie lenken den Fokus weg vom Training und hin zur Bewegung.

Der wichtigste Wiedereinstiegs-Trick

Egal, für welche Sportart Sie sich entscheiden: Versuchen Sie nicht, in der ersten Woche alles nachzuholen, was im Urlaub liegen geblieben ist. Der bessere Plan: zwei bis drei Einheiten, die Spaß machen und bei denen Sie sich danach gut fühlen. Erst wenn der Rhythmus wieder sitzt, können Trainingsumfang und Intensität langsam steigen.