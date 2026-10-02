Noch über 20 Grad! Diese Sportarten gehören jetzt nach draußen

Über 20 Grad im Oktober? Das Wetter spielt heuer noch einmal Sommer, das sollte man ausnutzen. Bevor Plätze und Outdoor-Saison endgültig in die Winterpause gehen, sind diese Sportarten jetzt perfekt für draußen.

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Der Herbst ist offiziell da, aber temperaturmäßig fühlt es sich vielerorts noch lange nicht danach an. Wenn die nächsten Tage weiterhin mild bleiben, gibt es eigentlich keinen Grund, schon komplett auf Indoor-Sport umzusteigen. Gerade Sportarten, die im Hochsommer bei 30 Grad unangenehm werden können, machen bei milden 20 bis 23 Grad besonders viel Spaß.

Padel

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Padel gehört ohnehin zu den großen Trendsportarten – und der Oktober liefert dafür nahezu perfekte Bedingungen. Die Mischung aus Tennis und Squash ist schnell, dynamisch und lässt sich auch ohne jahrelange Tenniserfahrung spielen. Bei 20 Grad kommt man beim Spielen ordentlich ins Schwitzen, ohne dass die Hitze zusätzlich belastet. Also: Noch einmal einen Outdoor-Court buchen, bevor die Saison vorbei ist.

Tennis

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Auch für Tennis sind die aktuellen Temperaturen ideal. Bei großer Hitze kann ein Match schnell anstrengend werden, im Oktober ist die Belastung durch die Außentemperatur deutlich angenehmer. Ein weiterer Vorteil: Kein Sommerhitze-Drama, aber noch genug Wärme für kurze Ärmel. Wer ohnehin regelmäßig Tennis spielt, sollte die milden Tage deshalb noch für ein paar Outdoor-Matches nutzen.

Beachvolleyball

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Beachvolleyball im Oktober? Warum eigentlich nicht? Solange die Temperaturen noch über 20 Grad liegen, kann man die Gelegenheit nutzen, bevor der Sand endgültig zu kalt wird. Gerade im Vergleich zu einem heißen Hochsommertag sind die Bedingungen jetzt sogar angenehmer. Und wer keine Lust auf ein komplettes Match hat: Auch eine lockere Runde mit Freunden ist ein perfektes Herbst-Workout.

Inlineskaten

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Rollschuhe beziehungsweise Inlineskates sind ebenfalls eine Sportart, die bei mildem, trockenem Wetter besonders viel Spaß macht. Im Sommer können aufgeheizter Asphalt und pralle Sonne unangenehm werden – jetzt sind die Bedingungen deutlich angenehmer. Wichtig: Nur auf trockenen und möglichst sauberen Wegen fahren. Nasses Herbstlaub kann rutschig werden.

Radfahren

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Auch für eine längere Radtour ist der Oktober ideal, solange es trocken bleibt. Die Temperaturen sind angenehm, gleichzeitig muss man sich noch nicht in mehrere Kleidungsschichten einpacken. Wer im Sommer wegen der Hitze früh morgens oder spät abends fahren musste, kann jetzt wieder entspannt tagsüber losradeln.

Laufen

Laufen im Herbst © Getty Images/Westend61

Natürlich gehört auch Laufen auf die Liste – allerdings nicht nur als klassischer Dauerlauf. Gerade für schnellere Einheiten sind Temperaturen um die 15 bis 20 Grad für viele Läufer angenehmer als große Sommerhitze. Jetzt ist also eine gute Gelegenheit für Tempoläufe, Intervalle oder einfach eine schöne Runde durch den Herbst.

Bouldern: Draußen, solange es geht

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Wer eine Outdoor-Boulderanlage in der Nähe hat, sollte die milden Tage ebenfalls nutzen. Kühle Temperaturen können beim Bouldern sogar angenehm sein, weil man weniger schwitzt und die Hände trockener bleiben. Sobald es allerdings feucht, nass oder deutlich kälter wird, wird die Sache schnell weniger gemütlich.

Das aktuelle Wetter ist eigentlich ein kleines Geschenk für alle, die keine Lust haben, schon im Oktober wieder ausschließlich in Fitnessstudio, Halle und Wohnzimmer zu trainieren. 20 Grad, trockener Boden und noch lange genug Tageslicht: Für viele Outdoor-Sportarten sind das nahezu perfekte Bedingungen.