Fit fürs Dirndl: So straffen Sie Ihre Körpermitte für die Wiesn

Bald heißt es wieder "O’zapft is!", denn die Wiesn-Zeit steht kurz bevor. Die Vorfreude steigt, das Dirndl hängt schon bereit, doch beim ersten Anprobieren der Schreck: Es zwickt am Bauch, der Reißverschluss will einfach nicht zugehen. Keine Panik! Wenn Sie jetzt starten, sitzt bis zum Wiesn-Auftakt wieder alles wie angegossen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Dirndl verzeiht wenig, aber es formt auch wunderbar – vorausgesetzt, die Körpermitte ist gestrafft und die Haltung stimmt. Um Bauch, Taille und das Dekolleté perfekt in Szene zu setzen, brauchen Sie keine ewigen Fitnessstudio-Sessions. Ein knackiges Home-Workout reicht völlig aus. Hier kommt der 4-Wochen-Notfallplan für die perfekte Dirndl-Figur.

Das 4-Wochen-Dirndl-Workout

Absolvieren Sie dieses Programm 3 bis 4 Mal pro Woche. Nehmen Sie sich dafür etwa 15 bis 20 Minuten Zeit.

Mountain Climbers

© Getty Images

Ein Dirndl sitzt am besten, wenn der Bauch flach ist. Diese dynamische Übung treibt den Puls in die Höhe, verbrennt ordentlich Kalorien und strafft gleichzeitig die gesamte Körpermitte. So geht's:

Starten Sie in der Liegestütz-Position. Die Hände befinden sich unter den Schultern, der Körper bildet eine gerade Linie. Ziehen Sie nun abwechselnd das rechte und das linke Knie in einer schnellen, fließenden Bewegung zur Brust – als würden Sie einen Berg hinaufrennen.

Ziel: 3 Durchgänge à 30 bis 45 Sekunden Vollgas.

Käfer-Crunches

© KI-generiert

Diese effektive Übung bringt die gesamte Bauchpartie zum Brennen und kurbelt die Fettverbrennung an. So geht's:

Auf den Rücken legen, Hände leicht an die Schläfen. Führen Sie nun abwechselnd den rechten Ellbogen zum linken Knie und umgekehrt. Das andere Bein wird jeweils knapp über dem Boden ausgestreckt.

Ziel: 3 Durchgänge mit je 20 Wiederholungen.

Russian Twist

© KI-generiert

Die Dirndl-Schürze verlangt nach einer schmalen Taille. Diese Übung ist Ihr bester Freund dafür, denn sie formt gezielt die seitlichen Bauchmuskeln. So geht's:

Setzen Sie sich auf den Boden, lehnen Sie den Oberkörper leicht zurück und heben Sie die Beine an. Drehen Sie nun den Oberkörper abwechselnd nach links und rechts, berühren Sie dabei mit den Händen leicht den Boden neben der Hüfte.

Ziel: 3 Durchgänge mit je 20 Wiederholungen (10 pro Seite).

Liegestütze

© KI-generiert

Klassische Liegestütze bewirken wahre Wunder für straffe Arme und eine schöne Brustpartie, beides ist im Dirndl ein absoluter Hingucker. So geht's:

Hände schulterbreit aufstellen, Körper absenken und wieder hochdrücken. Anfänger machen die Übung einfach auf den Knien.

3 Durchgänge mit 10 bis 15 Wiederholungen.

Der Superman

© KI-generiert

Ein schönes Dirndl-Dekolleté braucht eine aufrechte Haltung. Diese Übung stärkt den unteren Rücken und zieht die Schultern nach hinten. So geht's:

Auf den Bauch legen, Arme und Beine nach vorne und hinten ausstrecken. Gleichzeitig Arme, Brust und Beine vom Boden abheben, kurz halten und langsam wieder senken.

3 Durchgänge mit 15 Wiederholungen.

Extra-Tipps für den Turbo-Effekt

Neben dem Sport spielt die Ernährung in diesen 4 Wochen eine große Rolle, um das letzte bisschen Blähbauch verschwinden zu lassen. Achten Sie unbedingt darauf, genug Wasser zu trinken. Das spült Giftstoffe aus und sorgt für einen flachen Bauch. Reduzieren Sie zudem Salz und Zucker. Beide binden unnötig Wasser im Körper und können uns aufgedunsen wirken lassen. Setzen Sie lieber auf frisches Gemüse und viel Protein. Und ganz wichtig: Haltung bewahren. Brust raus, Bauch rein, Schultern zurück – schon eine aufrechte Körperhaltung kann im Dirndl sofort für eine schlankere Silhouette sorgen.