Tschüss Bauchfett: Diese Übungen können Sie direkt im Bett machen

Sie müssen Ihre kuschelige Wohlfühloase gar nicht verlassen, um etwas für Ihre Traumfigur zu tun! Wir verraten Ihnen, wie Sie lästiges Bauchfett bekämpfen und Ihre Körpermitte straffen können und das ganz bequem im Pyjama, noch bevor Sie überhaupt richtig aufgestanden sind.

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Sie wollen Ihr hartnäckiges Bauchfett loswerden aber haben keine Lust aufs Fitnessstudio? Kein Problem. Schon wenige Minuten Gymnastik am Morgen im Bett reichen vollkommen aus, um den Stoffwechsel auf Hochtouren zu bringen. Gleichzeitig schüttet der Körper Glückshormone aus, die sofort für gute Laune sorgen und Sie hellwach machen. So starten Sie voller positiver Energie in den Tag und haben sich Ihr anschließendes Frühstück im Bett mehr als verdient.

Warum das Bett-Workout so effektiv ist

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber Ihr Bett ist tatsächlich ein fantastisches Trainingsgerät. Der Grund dafür ist die weiche, leicht nachgebende Unterlage. Im Gegensatz zum harten und stabilen Fußboden sorgt die Matratze für eine ständige Instabilität. Um dieses Wackeln auszugleichen, muss Ihr Körper die tiefliegende Rumpfmuskulatur viel stärker aktivieren.

Genau diese tiefe Muskelschicht ist entscheidend, wenn es darum geht, den Bauch abzuflachen und die Taille zu formen. Ein weiterer toller Nebeneffekt: Die weiche Unterlage stützt Ihren unteren Rücken und schont die Gelenke sowie den Nacken. Das macht das Training nicht nur effektiv, sondern auch besonders sicher.

Ihr 5-Minuten-Workout für einen flachen Bauch

Probieren Sie diese vier hocheffektiven Übungen direkt morgen früh aus:

Fersen-Gleiten

Fersen-Gleiten © KI-generiert

Diese Übung ist perfekt, um den unteren Bauch behutsam aufzuwecken und die Core-Muskulatur zu aktivieren. So geht's:

Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie die Füße auf die Matratze. Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln fest an. Nun schieben Sie langsam eine Ferse über das Betttuch nach vorne, bis das Bein fast ganz gestreckt ist. Die Spannung kurz halten, dann die Ferse wieder zurückziehen.

Führen Sie die Bewegung abwechselnd für etwa 40 bis 60 Sekunden aus.

Reverse Crunch

Reverse Crunch © KI-generiert

Klassische Sit-ups waren gestern. Der umgekehrte Crunch zielt direkt auf die oft hartnäckige untere Bauchpartie ab. So geht's:

Bleiben Sie auf dem Rücken liegen und heben Sie Ihre Beine so an, dass Hüfte und Knie jeweils einen 90-Grad-Winkel bilden. Oberkörper, Arme und Kopf bleiben entspannt auf dem Bett ruhen. Spannen Sie den Bauch an und heben Sie nun mit der Kraft Ihrer Bauchmuskeln das Becken ein kleines Stück von der Matratze ab. Die Position für einige Sekunden in der Luft halten und danach das Becken kontrolliert wieder absenken.

Wiederholen Sie diese Übung etwa 10 bis 15 Mal.

Das Beinabsenken

Beinabsenken © Getty Images

Jetzt wird es etwas intensiver. Diese Bewegung bringt die gesamte Bauchwand ordentlich zum Brennen. So geht's:

Strecken Sie beide Beine im 90-Grad-Winkel gerade nach oben in Richtung Zimmerdecke. Senken Sie nun die gestreckten Beine zusammen langsam und extrem kontrolliert in Richtung Matratze ab. Kurz bevor Ihre Fersen das Bett berühren, stoppen Sie die Bewegung ab und heben die Beine direkt wieder in Richtung Decke an. Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr unterer Rücken dabei nicht ins Hohlkreuz fällt.

Die Übung 10 Mal wiederholen.

Die "Wackel-Plank"

Wackel-Plank © KI-generiert

Der klassische Plank ist der Klassiker unter den Bauchübungen. Im Bett ausgeführt, wird er jedoch zu einer echten Herausforderung für Ihre Balance. So geht's:

Drehen Sie sich mit dem Gesicht nach unten auf den Bauch. Stützen Sie sich auf Ihre Unterarme sowie Ihre Zehenspitzen und heben Sie den Körper an. Ihr Körper sollte wie ein gerades Brett in der Luft schweben. Spannen Sie Bauch und Po fest an, um nicht durchzuhängen. Sie werden schnell merken: Die nachgebende Matratze zwingt Sie dazu, permanent Ihr Gleichgewicht auszutarieren.

Halten Sie die Position für mindestens 30 Sekunden (wer schon geübt ist, gerne länger) und senken Sie den Körper dann kontrolliert ab. Machen Sie insgesamt 3 Durchgänge mit jeweils 20 Sekunden Pause dazwischen.

Sportmuffel haben ab jetzt keine Ausreden mehr!