Urlaubs-Kilos adé: Mit DIESER Übung schmelzen die Kalorien in Rekordzeit

Die Pasta in Italien, das All-Inclusive-Buffet in Griechenland oder die kühlen Cocktails am Strand: Der Urlaub war herrlich. Doch der Blick auf die Waage holt uns oft unsanft in die Realität zurück. Um den Urlaubsspeck schnell loszuwerden, brauchen Sie nur eine einzige Übung, die Sie bequem im Wohnzimmer durchführen können.

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Der Urlaub ist vorbei, doch die zusätzlichen Kalorien sind geblieben. Die Lieblingsjeans zwickt und das schlechte Gewissen meldet sich. Wer jetzt glaubt, nur mit einem teuren Fitnessstudio-Abo und stundenlangem Training auf dem Laufband wieder in Form zu kommen, kann aufatmen: Sie brauchen weder spezielle Geräte noch ein langes Workout. Diese Übung kurbelt die Fettverbrennung ordentlich an:

Warum der Burpee der ultimative Fettkiller ist

Der Burpee ist eine hocheffektive Ganzkörperübung, die Kraft, Ausdauer und Koordination gleichzeitig trainiert. Anstatt wie beim Joggen nur die Beine zu belasten, ist der Burpee ein echtes All-in-One-Paket. Er kombiniert die Kniebeuge, den Liegestütz und den Strecksprung in einer Bewegung. Das Ergebnis? Sie aktivieren in Sekundenschnelle extrem viele große Muskelgruppen gleichzeitig: Oberschenkel, Gesäßmuskulatur, Brust, Trizeps, Schultern und den Rumpf.

Je mehr Muskeln arbeiten, desto mehr Energie braucht der Körper. Und das macht sich beim Kalorienverbrauch bemerkbar.

So viele Kalorien verbrennen Sie wirklich

Abhängig vom eigenen Körpergewicht und der Intensität verbrennen Sie mit Burpees beeindruckende 9 bis 14 Kalorien pro Minute. Doch das ist noch nicht alles: Die eigentliche Stärke der Burpees liegt im sogenannten Nachbrenneffekt.



Da die Übung das Herz-Kreislauf-System innerhalb kürzester Zeit an sein Limit bringt und den Stoffwechsel ankurbelt, läuft Ihr innerer Motor noch Stunden nach dem Workout auf Hochtouren. Das bedeutet: Sie verbrennen selbst dann noch Urlaubskalorien, wenn Sie längst wieder geduscht auf der Couch liegen.

So führen Sie den perfekten Burpee aus

© Getty Images

Damit die Kilos purzeln und Sie verletzungsfrei bleiben, ist die richtige Technik das A und O. So geht's:

Stellen Sie sich hüftbreit hin. Der Rücken ist gerade, der Bauch angespannt. Gehen Sie tief in die Kniebeuge und setzen Sie Ihre Hände vor Ihren Füßen flach auf den Boden. Springen Sie mit beiden Füßen gleichzeitig nach hinten, sodass Sie in der klassischen Liegestütz-Position (Plank) landen Pro-Tipp für maximale Resultate: Machen Sie hier einen sauberen Push-up. Springen Sie mit den Füßen wieder zügig nach vorne zu den Händen. Drücken Sie sich nun aus der Hocke explosiv nach oben in einen Strecksprung ab. Nehmen Sie die Arme schwungvoll mit und klatschen Sie idealerweise über dem Kopf in die Hände. Bei der Landung gehen Sie direkt wieder fließend in die Hocke über und der nächste Burpee beginnt.

Anfänger-Tipp: Ist Ihnen der Sprung nach hinten oder der Strecksprung anfangs zu anstrengend? Kein Problem! Machen Sie den sogenannten "Walking Burpee". Steigen Sie einfach Schritt für Schritt nach hinten in die Liegestütz-Position und wieder nach vorne, und lassen Sie den Sprung am Ende weg.

Starten Sie Ihre eigene Post-Urlaubs-Challenge

Sind Sie bereit, dem Urlaubs-Speck den Kampf anzusagen? Bauen Sie Burpees einfach in Ihren Alltag ein. Sie müssen nicht sofort 100 Stück am Stück schaffen.

Nehmen Sie sich jeden Tag nur 5 bis 8 Minuten Zeit. Versuchen Sie, zu Beginn jeder Minute 10 Burpees auszuführen. Den Rest der Minute haben Sie Pause. Nach nur wenigen Tagen werden Sie merken, wie sich Ihre Kondition verbessert, Ihre Muskeln straffer werden und die Urlaubskalorien nur so dahinschmelzen.