oe24.at verlost 2 Tickets für das ''Starmania''-Finale

Am Freiag findet das Finale der sechsten "Starmania"-Staffel (6. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1) statt. Wenn Sie die Kandidaten live im ORF-Studio unterstützen wollen, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu, denn oe24.at verlost zwei Tickets für das Finale. Füllen Sie dafür einfach das Formular mit ihren Daten aus und schon haben Sie die Chance Stars wie Arabella Kiesbauer, Lili Paul und Josh im Studio zu treffen.

Covid-19-Präventionsmaßnahmen:

• Maskenempfehlung: Ab dem Zutritt zum ORF-Gelände wird dringend zum Tragen einer FFP2-Maske sowie zum Einhalten eines Mindestabstands von 1 Meter geraten. Wenn Sie an Ihrem Sitzplatz angelangt sind, können Sie die Maske abnehmen.

Bitte beachten Sie weiters:

• dass das Mindestalter von 14 Jahren (auch in Begleitung eines Erwachsenen) gilt.

• dass Sie sich beim Einlass zum Veranstaltungsgelände mittels gültigem Lichtbildnachweis ausweisen müssen.

• dass die Teilnahme an der nicht öffentlichen TV-Produktion die Notwendigkeit einer unterzeichneten Mitwirkendenvereinbarung mit sich bringt. Darin werden Sie um Ihre Erlaubnis gebeten, Sie in Bild und Ton mittels unterschiedlicher Ausstrahlungstechnik zeigen zu dürfen. Diese wird von uns vor Ort zur Verfügung gestellt.

• dass veranstaltungstechnische Lichteffekte (z. B. Stroboskope) zum Einsatz kommen können,

• dass es aufgrund der (Live-)Musik zu einem erhöhten Lautstärkepegel kommen kann und, dass die Verfügbarkeit von Rollstuhlplätzen bzw. von speziellen Plätzen, die aufgrund einer anderen (Geh-)Behinderung benötigt werden aus behördlichen Gründen vorab abgeklärt werden muss.