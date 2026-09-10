Schauspieler Helmut Wiesinger mit 74 Jahren gestorben

Der gebürtige Linzer war jahrzehntelang Ensemblemitglied des Landestheaters Niederösterreich und glänzte in über 100 Rollen.

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Schauspieler Helmut Wiesinger ist am Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben. Der Publikumsliebling war von 1998 bis 2018 Teil des Ensembles im Landestheater Niederösterreich (vormals Stadttheater St. Pölten) und verkörperte über 100 Rollen, teilte das Haus am Donnerstag mit. Auch nach seiner Pensionierung im Sommer 2018 war der Schauspieler und Autor am Landestheater Niederösterreich aktiv und realisierte auch eigene Projekte, Gastauftritte sowie Lesungen.

Wiesinger verstand es, "das Publikum mit seiner Kunst zu begeistern, zu unterhalten, zu verführen und zum Nachdenken zu bringen", hieß es in der Aussendung: "Im Haus war er durch seine Verlässlichkeit, Präsenz, Präzision und seinen kollegialen Umgang ein überaus geschätzter Kollege und vielen ein Freund."

Wiesinger wurde 1952 in Linz geboren und studierte von 1972 bis 1975 Schauspiel am Bruckner-Konservatorium in Linz. Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete er als Sprecher, Moderator und Autor für den ORF. Ab 1979 war er Mitglied der Theatergruppe "Die Komödianten" unter der künstlerischen Leitung von Conny Hannes Meyer in Wien. Danach war er jahrelang als freier Schauspieler und Autor in Deutschland und am Landestheater Linz tätig, bevor er in St. Pölten engagiert wurde. Wiesinger war verheiratet und lebte in Wien. (APA)