Vom Pflegezentrum zum Ponyhof

Ein kleiner Vierbeiner mit hat im Pflege- und Betreuungszentrum Melk für große Emotionen gesorgt.

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Für strahlende Augen und emotionale Momente sorgte das Minishetlandpony "Enjoy", als es kürzlich im Pflege- und Betreuungszentrum Melk zu Gast war. Das Tier gehört einer Mitarbeiterin des Hauses und eroberte die Herzen der Bewohner im Sturm. Auch Niederösterreichs Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) machte sich vor Ort ein Bild von der besonders schönen Begegnung zwischen Mensch und Tier.

"Tiergestützte Aktivitäten sind eine wertvolle Ergänzung in der Betreuung älterer Menschen. Sie fördern Lebensfreude, schaffen Nähe und schenken den Bewohnerinnen und Bewohnern unvergessliche Augenblicke. Der Besuch von Enjoy hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel positive Wirkung in solchen Begegnungen steckt", unterstrich die Landesrätin die Bedeutung solcher Angebote. Die meisten Senioren vor Ort nutzten denn auch die Gelegenheit, das freundliche Pony zu streicheln und ihm ganz nahe zu kommen.

Tiergestützte Angebote gelten in Pflegeeinrichtungen längst als wichtiger Baustein für mehr Wohlbefinden. Sie können soziale Kontakte fördern, positive Gefühle auslösen und Menschen aktiv halten. Gerade ältere Personen und Menschen mit demenziellen Erkrankungen reagieren meist offen auf den Kontakt mit Tieren.