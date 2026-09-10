Genussmeile Thermenregion: Weinwandern zum Finale

Weinliebhaber aufgepasst: Nur noch dieses Wochenende, am 12. und 13. September, verwandelt sich die Thermenregion Wienerwald zum letzten Mal in dieser Saison in die „längste Schank der Welt".

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Wer den ersten Termin Anfang September verpasst hat, bekommt jetzt die letzte Gelegenheit, entlang des 1. Wiener Wasserleitungswanderwegs zwischen Mödling und Bad Vöslau edle Tropfen zu verkosten.

Rund 15 Kilometer durch die Weingärten

Auf der gesamten Strecke schenken Winzer aus der Region ihre besten Weine aus – begleitet von Sturm, Most und klassischen Heurigenschmankerln. Die Route führt vorbei an malerischen Rieden, sanften Hügeln und stimmungsvollen Weitblicken über die Thermenregion. Wer mag, kombiniert den Ausflug mit der Perchtoldsdorfer Heide oder dem Eichkogel bei Mödling – beides idyllische Etappen für Naturliebhaber mit Weinbezug.

Für jeden Geschmack das passende Tempo

Die Genussmeile ist in drei Abschnitte gegliedert: vom entspannten Spaziergang mit kurzen Wegen zwischen den Ständen bis zur etwas anspruchsvolleren Wanderung mit Weitblick. Niemand muss die gesamte Strecke bewältigen – wer einkehrt, verkostet und weiterzieht, bestimmt das Tempo selbst.

Anreise ohne Stress

Geöffnet ist von 12 bis 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer entspannt genießen will, reist am besten mit der Bahn an: Regionalzüge und Schnellbahnen verbinden Wien mit Mödling, Baden, Pfaffstätten und Bad Vöslau, die Badner Bahn erreicht zusätzlich Guntramsdorf und Traiskirchen. Von mehreren Bahnhöfen bringen kostenlose Shuttlebusse die Gäste direkt zu den Einstiegspunkten.

Wer also noch ein Wochenende im Weinherbst erleben möchte, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen – denn danach heißt es wieder ein Jahr warten.

Wetter zum Genuss-Wochenende

Passend zum Anlass zeigt sich auch der Himmel von seiner besten Seite: Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 21,6 Grad, am Sonntag sogar auf angenehme 23,8 Grad – bei nur geringer Regenwahrscheinlichkeit von 15 Prozent. Nach den regnerischen Tagen zu Wochenbeginn steht dem Weinwandern also nichts im Weg.