Frau lebte 51 Jahre mit Barbie-Becher in der Lunge

In Kanada entfernten Ärzte einer 59-jährigen Frau ein kleines Plastikteil aus der Lunge. Es steckte dort seit ihrer Kindheit und verursachte 51 Jahre lang schwere Beschwerden.

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Ein winziger Puppenhaus-Becher im Format eines Fingernagels raubte einer Frau mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Luft. Die heute 59-jährige Kanadierin litt 51 Jahre lang unter ständigen Lungenproblemen sowie immer neuen Lungenentzündungen. Erst eine Computertomografie brachte die behandelnden Mediziner auf die richtige Spur. Die Aufnahmen zeigten, dass ein Lungenabschnitt bereits zusammengefallen war und die Atemwege der Patientin verengt waren.

Überraschender Fund bei der Lungenspiegelung

Bei der anschließenden Lungenspiegelung entdeckten die Mediziner schließlich einen kleinen Barbie-Plastikbecher in den Bronchien der Frau. Das Spielzeugteil konnte von den Ärzten erfolgreich entfernt werden. Nach Angaben des Ärzteteams handelt es sich dabei um den bislang längsten dokumentierten Fall eines Fremdkörpers, der in den menschlichen Atemwegen verblieb.

Fehlende Diagnostik durch unsichtbare Plastikteile

Ein eingeatmeter Fremdkörper kann jahrelang unbemerkt in den Bronchien oder der Lunge stecken und dort immer wieder Beschwerden verursachen. Das Tückische daran ist, dass manche Plastikteile auf Röntgenbildern kaum oder gar nicht zu erkennen sind. Zudem erinnern sich viele Betroffene nicht mehr an den Vorfall. Die Mediziner ziehen daraus die Lehre, dass rätselhafte Atembeschwerden bei Erwachsenen auch von einem längst vergessenen Fremdkörper stammen können.

Jahrzehntelanger Leidensweg nach fehlendem Glauben

Laut dem Fallbericht in der Fachzeitschrift "Case Reports in Pulmonology" war sich die Frau bereits als Kind sicher, dass sie den Mini-Becher aus einem Barbie-Puppenhaus als Achtjährige eingeatmet hatte. Da der Gegenstand auf den Röntgenbildern in der Kindheit jedoch unsichtbar blieb, glaubte ihr damals niemand. Erst nach über einem halben Jahrhundert wurde die Ursache für ihren langen Leidensweg gefunden.