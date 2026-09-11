Vollsperre legt S5 lahm

Autofahrer aufgepasst: Auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) schlägt diese Woche der Bagger zu – mit harten Folgen für alle, die nach Tulln oder Krems wollen.

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Die Ausfahrt Tulln von Stockerau kommend sowie die Auffahrt Richtung Krems werden übers Wochenende komplett dichtgemacht.

Wer umgeleitet wird

Wer von Stockerau (Bezirk Korneuburg) kommend nach Tulln abfahren will, muss den Umweg über die Anschlussstelle Königsbrunn am Wagram (Bezirk Tulln) und die Gegenrichtung in Kauf nehmen. Wer in Tulln Richtung Krems auffahren will, wird über Trübensee, Neuaigen und Bierbaum zur Anschlussstelle Königsbrunn umgeleitet.

Der Verkehr steht. © zVg

Sperre mit Ansage

Die Vollsperre startet heute, Freitag, um 20.00 Uhr und zieht sich brutal bis Montag, 5.00 Uhr, wie die ASFINAG am Donnerstag bekanntgab. Grund: Auf satten 4.200 Quadratmetern wird die Fahrbahn generalüberholt – alte Asphaltschichten raus, kompletter neuer Fahrbahnaufbau rein.

Staugefahr auf gleich mehreren Fronten

Und es kommt noch dicker: Wegen des Ferienendes in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark rollt am Wochenende eine massive Rückreisewelle an. Besonders hart trifft es die Südautobahn (A2), die Tauernautobahn (A10), die Karawankenautobahn (A11), die Inntalautobahn (A12) und die Brennerautobahn (A13).

Auch in Niederösterreich brennt die Baustellen-Lunte weiter: Auf der Westautobahn (A1) läuft seit Montag die Generalsanierung zwischen Haag und St. Valentin (beide Bezirk Amstetten) – bis Anfang Dezember fällt je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen weg. Die Anschlussstelle Haag bleibt zusätzlich Richtung Salzburg bis 8. November gesperrt. Die ASFINAG warnt: Besonders an verkehrsstarken Tagen drohen empfindliche Verzögerungen.