Stau-Alarm auf S5
Vollsperre legt S5 lahm
Die Ausfahrt Tulln von Stockerau kommend sowie die Auffahrt Richtung Krems werden übers Wochenende komplett dichtgemacht.
Wer umgeleitet wird
Wer von Stockerau (Bezirk Korneuburg) kommend nach Tulln abfahren will, muss den Umweg über die Anschlussstelle Königsbrunn am Wagram (Bezirk Tulln) und die Gegenrichtung in Kauf nehmen. Wer in Tulln Richtung Krems auffahren will, wird über Trübensee, Neuaigen und Bierbaum zur Anschlussstelle Königsbrunn umgeleitet.
Sperre mit Ansage
Die Vollsperre startet heute, Freitag, um 20.00 Uhr und zieht sich brutal bis Montag, 5.00 Uhr, wie die ASFINAG am Donnerstag bekanntgab. Grund: Auf satten 4.200 Quadratmetern wird die Fahrbahn generalüberholt – alte Asphaltschichten raus, kompletter neuer Fahrbahnaufbau rein.
Staugefahr auf gleich mehreren Fronten
Und es kommt noch dicker: Wegen des Ferienendes in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark rollt am Wochenende eine massive Rückreisewelle an. Besonders hart trifft es die Südautobahn (A2), die Tauernautobahn (A10), die Karawankenautobahn (A11), die Inntalautobahn (A12) und die Brennerautobahn (A13).
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Auch in Niederösterreich brennt die Baustellen-Lunte weiter: Auf der Westautobahn (A1) läuft seit Montag die Generalsanierung zwischen Haag und St. Valentin (beide Bezirk Amstetten) – bis Anfang Dezember fällt je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen weg. Die Anschlussstelle Haag bleibt zusätzlich Richtung Salzburg bis 8. November gesperrt. Die ASFINAG warnt: Besonders an verkehrsstarken Tagen drohen empfindliche Verzögerungen.
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