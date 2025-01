× Sex Pistols stimmen mit CD-Serie auf das Wien-Konzert ein

Am 24. Juli kommen die Sex Pistols mit dem neuen Sänger Frank Carter nach Wien. Als Einstimmung gibt's die letzten Konzerte aus dem Jahr 1978 in Originalbesetzung .

Musik. Am 24. Juli steigt im Wiener Happel Stadion das heißeste Konzert-Doppelpack des Sommers. Denn Guns N‘ Roses haben als Vorprogramm die Sex Pistols dabei. Die Punk-Ikonen der 70er Jahre ("Anarchy in the U.K.") spielen erstmals seit 17 Jahren wieder bei uns auf. Und das gleich mit einem neuen Sänger. Frank Carter ersetzt den tourmüden Johnny Rotten.

In Wien singt Frank Carter (o.) auf CD gibt's die Original-Besetzung.

Als Einstimmung liefert man mit der CD-Serie Live In The USA 1978 die letzten Konzert-Aufnahmen in Originalbesetzung. Also auch mit Sid Vicious († 1979). Am 28. Februar kommt der Mitschnitt aus Atlanta. Am 28 März folgt die Show aus Dallas und am 25. April gibt‘s das allerletzte Pistols Konzert vom 14. Jänner 1978 in San Francisco. Das endet mit Rottens berühmten Abschiedsworten: „Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, betrogen worden zu sein? Gute Nacht!“