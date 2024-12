× Guns N‘ Roses bringen die Sex Pistols mit nach Wien!

Heißes Konzert-Doppelpack am 24. Juli im Happel Stadion. Ab Donnerstag gibt's die Tickets.

Am Montag lüfteten Guns N’Roses ihr Wien-Geheimnis, das eigentlich längst keines mehr war. Wie oe24 schon Ende November berichtete rocken Axl Rose, Slash und Duff McKagan am 24. Juli im Happel Stadion. Das diesmal laut Tourposter ja wirklich in Österreich steht und nicht in Italien, so wie es vorab falsch gepostet wurde. Die Tickets für die Jubiläums-Show zum 40.Bandgeburtstag gibt es ab Donnerstag 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© Instagram ×

© privat ×

Ein Mega-Run ist zu erwarten, und das nicht nur weil unter dem Motto "Because what you want &what you get are two completely different things" natürlich über 100-Millionen-fach verkaufte Hardrock-Hymnen wie „Patience“, „Welcome To The Jungle“ oder „Paradise City“ auf der Setlist stehen,. Sondern weil man ein ganz besonderes Vorprogram mit dabei hat. Die Sex Pistols!

© Getty Images ×

Die Punk-Ikonen der 70er Jahre („Anarchy in the U.K.“) spielen erstmals seit 17 Jahren wieder bei uns auf. Und das gleich mit einem neuen Sänger. Frank Carter ersetzt den tourmüden Johnny Rotten. Und das mit einer Konzert-Sensation. Am Plan steht das nämlich komplette Kult-Album „Never Mind The Bollocks“