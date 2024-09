× Iron Maiden lassen das Happel Stadion beben

Am 17. Juli feiern die Heavy Metal Legenden von Iron Maiden das 50-jährige Bandjubiläum im Happel Stadion. Ab 24. September gibt's die Tickets.

Das nächste Konzerthighlight im Happel -Stadion ist fixiert: Am 17. Juli zünden die Heavy-Metal-Giganten ihre brandneue „Run for your Lives“ -Show in Wien. Die Tickets für den Rock-Hit, bei dem als Special Guest die Mannen von Avatar im Vorprogramm aufspielen, gibt es ab 24. September um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at.

© zeidler ×

© oeticket

Die Tour, die in gleich 27 europäischen Stadien stoppt, markiert das 50-jährige Bestehen, seit Steve Harris die Band Ende 1975 gründete. Um dies zu feiern, wird den Maiden-Fans eine ganz besondere Setlist versprochen, die sich über neun Studioalben von „Iron Maiden“ bis „Fear Of The Dark“ erstreckt, mit der spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten!

© zeidler ×

„Nächstes Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für Iron Maiden und wir werden unseren Fans ein einmaliges Live-Erlebnis bieten,“, verspricht Sänger Bruce Dickinson. „Das ist eine Tour, die ein Lächeln auf euer Gesicht und einen Jubel in eure Kehlen zaubern wird. Wenn ihr uns schon einmal gesehen habt, dann macht euch bereit, dieses Erlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wenn du uns noch nie gesehen hast, worauf zum Teufel hast du dann gewartet? Jetzt habt ihr die Chance herauszufinden, was ihr verpasst habt!“

© zeidler ×

Spannend: Iron Maiden lassen das Happel Stadion nur 2 Tage vor Seiler & Speer beben. Dass diese extrem kurze Umbau-Arbeit zu schaffen ist, haben 2022 ja schon die Rolling Stones bewiesen, die damals auch nur 48 Stunden nach Guns N‘ Roses in Wien aufspielten.