× Heißes Gerücht: Guns N‘ Roses am 24. Juli in Wien

Guns N' Roses gehen 2025 wieder auf Europa-Tour. Ein geleaktes Poster verrät jetzt auch das Wien-Datum allerdings mit einem kleinen Geografiefehler.

Ein geleaktes Tour-Plakat lässt heimische Rockfans hoffen: 24. Juli Vienna steht da drauf – allerdings mit dem falschen Länderzusatz IT (also Italien) statt AT – trotzdem dürfte das wohl das Datum für das Wien-Konzert von Guns N‘ Roses im Happel Stadion sein! Denn die Hardrock-Giganten haben drei Jahre nach dem letzten Österreich-Konzert 2025 wieder Europa im Visier. Ein erstes Konzert am 10. Juli in Kaunas, Litauen unter dem Motto „Because what you want & what you get are two completely different things” ist bereits fixiert. Ein Datum das übrigens mit dem geleakten Tourplakat übereinstimmt.

Guns N‘ Roses wäre der vierte Konzert-Hit im Happel-Stadion. Nach Robbie Williams (12. Juli), Iron Maiden (17. Juli) und Seiler & Speer (19. Juli). Dazu planen auch die Rolling Stones im Sommer ein Wien-Konzert.

Axl Rose, Slash und Co. versprechen für die neue Tour nicht nur das große Hardrock-Feuerwerk rund um Hymnen wie „Paradise City“, „Sweet Child O‘Mine“ und „November Rain“ sondern auch einige brandneue Songs.