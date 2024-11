× Seit 11 Wochen auf Platz 1! Linkin Park jagen Chart-Rekord

Linkin Park halten mit dem Hit „The Emptiness Machine“ nun schon seit 11 Wochen die Spitze der Austria-Top-40 und stürmen jetzt auch mit dem neuen Album "From Zero" auf Platz 1.

Neun Wochen an der Chartspitze zwischen April und Juni und weitere drei Wochen im Juli. Mit dem Dancefloor-Knaller I Like the Way You Kiss Me stellt Artemas bislang den Hit des Jahres. Jetzt ist sein Chart-Rekord in Gefahr, denn Linkin Park behaupten mit dem Comeback-Hit „The Emptiness Machine“ nun schon seit 11 Wochen en suite die Spitze der Austria Top 40 und das trotz starker Konkurrenz der ewigen Weihnachts-Klassiker von Mariah Carey („All I Want For Christmas Is You“) und Wham! (Last Christmas) die schon jetzt wieder auf die Plätze 2 und 3 hochstürmen.

© YouTube ×

Emily Armstrong (o.) ersetzt Chester Bennington (u.).

© zeidler ×



Dazu feiern Linkin Park mit ihrer neuen Sängerin Emily Armstrong bei uns auch gleich das „Chart Double“, denn auch mit dem Album „From Zero“, dem ersten Werk nach dem Tod von Sänger Chester Bennington (2017), stürmt man wie erwartet in den Austria Top 40 von 0 auf 1. Gefeiert wird der Chart-Triumph am 12. Juni am Nova Rock Festival in Nickelsdorf. Auch da sorgen Linkin Park für einen neuen Hype, denn die Tages-Tickets waren in Rekordzeit ausverkauft.

Nur der All-Time-Chart Rekord in Österreich bleibt wohl auch für Mike Shinoda und Co. unerreichbar: 1976 hielten sich Boney M mit dem Disco Kracher „Daddy Cool“ nämlich gleich unglaubliche 16 Wochen lang auf Platz 1 der heimischen Hitparade. Ebenso lang auf Platz 1 war nur der 2017er Hit „Despacito“ von Luis Fonsi und Daddy Yankee.