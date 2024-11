× Mamma Mia! ABBA-Musical brachte die Stadthalle zum Schwingen!

2008 ein Kino-Blockbuster. Jetzt als Hit-Musical in Wien. „Mamma Mia!“ sorgte am Mittwoch für riesigen Premierenjubel und bringt jetzt bis zum 8. Dezember die größten Hits von ABBA in die Stadthalle.

Am 29. Oktober 1979 lieferten ABBA ihr letztes Österreich-Konzert. Jetzt ließen ihre Hits wieder die Stadthalle ausflippen. Am Mittwoch ging die Wien Premiere des flotten Mitsing-Musicals „Mamma Mia!“ über die Bühne. 25 Jahre nach der Weltpremiere am Londoner Westend und auch schon 16 Jahre nach dem Kultfilm mit Meryl Streep, Amanda Seyfried und Pierce Brosnan wurde der ABBA-Hit mit Ovationen gefeiert.

Anders als zuletzt in Mörbisch, wo die 22 ABBA-Hits in Deutsch angestimmt wurden („Danke für die Lieder“), rockt „Mamma Mia!“ in Wien Gott sei Dank wieder auf Englisch. Mit Untertitel (!) und in Hochdezibel Konzert-Lautstärke!

Die charmante Story ist dank dem Film wohl bekannt: Sophie steht kurz vor ihrer Hochzeit vor einem Dilemma: Laut Tagebuch ihrer Mama Donna hat sie nämlich gleich drei mögliche Väter: Architekt Sam, Reisejournalist Bill und Bankier Harry, die sie allesamt auf ihre griechische Insel bittet um das Rätsel zu lösen und damit ein reizendes Liebes-Chaos loszutreten. Überraschungs-Finale inklusive.

Bei schlichtem Bühnenbild und viel Witz wird der Erzählstrang dabei genial von Welthits wie „Chiquitita“, „The Winner Takes It All oder „Take A Chance On Me“ mitgetragen. Dabei erweisen sich Donnas Freundinnen, die Ulknudeln Rosie und Tanja („Does Your Mama Know“) als die wahren Stars!

Spannend: bei den Zugaben „Dancing Queen“, „Waterloo“ und „Mamma Mia!“, für das sich das Ensemble in den legendären ABBA-Kostümen zeigte, brachte das euphorische Publikum die Stadthalle zum Beben - und das im wahrsten Sinne: Spürbare Schwingungen im Saalboden der F Halle! Bis 8. Dezember jetzt noch 14 Mal in der Stadthalle.