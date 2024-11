Erste Details: So schön wird die "Helene Fischer Show"

Das TV-Weihnachts-Highlight soll neben Helene Fischer auch heuer wieder jede Menge Stars auf die Bühne bringen

Sie ist Deutschlands unangefochtene Queen der Unterhaltung: Helene Fischer (40) versüßt uns auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest mit ihrer legendären „Helene Fischer Show“. Am 25. Dezember 2024, pünktlich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr, ist die beliebte Show im ORF zu sehen – ein Pflichttermin für Fans. Wer den TV-Abend verpasst, kann die Show bequem auf ORF ON nachholen.

© ZDF ×

Wie jedes Jahr bleibt das Line-up der Show ein gut gehütetes Geheimnis. Doch in der Gerüchteküche brodelt es heftig: Wird das Ensemble des Disney-Musicals „Hercules“ dabei sein? Ein verdächtiger Hinweis: Während die Show am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet wird, gibt es in Hamburg, wo das Musical sonst läuft, keine Aufführungen. Fans sind überzeugt, dass Helene sich das talentierte Ensemble für einen unvergesslichen Auftritt gesichert hat.

"Hercules" Musical-Cast © Getty ×

Ein Blick auf das Staraufgebot von 2023 zeigt, warum die Show jedes Jahr zu den Highlights zählt. Hier nur einige der großen Namen:

Peter Maffay (75)

Nena (64)

Shirin David (29)

Loreen (41)

Simple Minds und Il Volo (Bands)

Dave Stewart (72) mit Vanessa Amorosi (43)

Schlagerstars wie Beatrice Egli (36) und Ben Zucker (41)

Comedy-Talent Tahnee Schaffarczyk (32)

Und auch junge Talente wie Emma Kok (16) und Olivia Lynes (12) verzauberten das Publikum. Kein Wunder, dass die Fans gespannt darauf warten, welche Stars diesmal an Helenes Seite stehen werden.

Interessant: Die Show wird immer doppelt aufgezeichnet – in diesem Jahr am 6. und 7. Dezember 2024. Warum? Ganz einfach: Sollte während der ersten Aufzeichnung etwas schieflaufen, kann auf das Material des zweiten Drehs zurückgegriffen werden. So garantiert Helene Fischer, dass wir an Weihnachten eine makellose Show genießen können.

© Getty ×

Mit spektakulären Bühnenshows, magischen Momenten und musikalischen Highlights wird die „Helene Fischer Show“ auch 2024 wieder für Gänsehaut sorgen. Ob mit Disney-Magie oder anderen Überraschungen – eines ist sicher: Helene wird uns ein strahlendes Weihnachtsgeschenk bereiten!