× Guns N‘Roses: DAS kostet ihr Wien-Doppelpack mit den Sex Pistols

Am 24. Juli feiern Guns N‘ Roses ihr 40-jähriges Bandjubiläum im Happel Stadion und holen dazu gleich die Sex Pitols ins Vorprogramm. Die besten Stehplätze kosten 179,99 Euro

Stehplätze 99,99 Euro. Sitzplätze zwischen 99,99 und 199,99 Euro und die begehrten Golden und die noch besseren Diamond Standing Stehplätze um 149,99 bzw. 179,99 Euro. Das sind die Preise für Guns N‘ Roses und die Sex Pistols in Wien. Am 24. Juli steigt im Happel Stadion ja ein nahezu einmaliges Doppelpack, denn Axl Rose und Co. haben als Vorprogramm die Punk-Ikonen der 70er Jahre dabei. Und das gibt es neben in Wien überhaupt nur noch in Luxemburg.

Seit Donnerstag 9 Uhr früh läuft bei oeticket und ticket24.at der Vorverkauf. Spannend: nach einer Stunde waren noch Tickets in allen Kategorien verfügbar.

Guns N' Roses (o.) nehmen Sex Pistols (u.) mit nach Wien.

Trotzdem rechnen Insider, dass Guns N‘Roses die Besucherzahlen vom letzten Wien-Konzert aus dem Jahr 2022 übertreffen werden: 40.000 waren damals im Happel bei einer über dreistündigen XXL-Show dabei. Auch jetzt versprechen die Hardrock-Giganten ein über 30 Songs starke Werkschau rund um 100-Millionen-fach verkaufte Hymene wie „Mr. Brownstoine“, „Sweet Child O’Mine“ oder „Pradise City“. Schließlich feiert man ja in Wien unter dem Motto "Because what you want & what you get are two completely different things"das 40-jährige Bandjubiläum. Und das gleich mit den Sex Pistols.