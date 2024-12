× Charts: Nur mehr Weihnachts-Songs in den Top 10. „Last Christmas“ auf Platz 1

Seit 40 Jahren geliebt oder gehasst. Jetzt wieder auf Platz 1: „Last Christmas“ bremst Mariah Carey in den Austria Top 40 aus. Die schon jetzt besonders festlich klingen:!0 Weihnachts-Songs in den Top 10. Gleich 28 in den Top 40.

In 14 Tagen ist Weihnachten! Doch in den Austria Top 40 gibt’s schon jetzt eine „schöne Bescherung“, denn auf den ersten 10 Plätzen gibt es nur mehr Weihnachts-Lieder! Allen voran der ewige Klassiker „Last Christmas“ von Wham! der pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum Mariah Carey, die letzte Woche mit „All I Want For Christmas“ noch die Chart-Gold einfuhr, ausbremst und nun bei uns zum erst sechsten Mal von der Chartspitze lacht.

Wham und Mariah Carey als Weihnachts-Dauerbrenner

Das sind die Austria Top 40 Charts der Woche 49:

1. Wham!, Last Christmas



2. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You



3. Brenda Lee, Rockin‘ Around The Christmas Tree



4. Shakin’Stevens Merry Christmas Everyone



5. Sia, Snowman



6. Kelly Clarkson, Underneath The Tree



7. Jose Feliciano, Feliz Navidad



8. Ariana Grande, Santa Tell Me



9. Dean Martin, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!



10. Michael Bublé, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas

Hinter den beiden ewigen Weihnachts-Dauerbrennern sorgen u.a. auch Brenda Lee („Rockin‘ Around The Christmas Tree“), Shakin’Stevens („Merry Christmas Everyone“) oder Sia („Snowman“) in den Charts für festliche Stimmung.

Erst auf Platz 11 findet sich mit dem Comeback-Hit „The Emptiness Machine“ von Linkin Park der erste nicht-weihnachliche Hit. In Summe sind gleich 28 Xmas-Songs in den Top-40.