"Last Christmas“ kommt jetzt auch als Live Version!

Seit 1984 gibt’s kein Weihnachten ohne „Last Christmas“. Jetzt feiert der ewige Klassiker seinen 40. Geburtstag. Auch mit einer bislang unveröffentlichten Live-Version!

In zwei Monaten ist Weihnachten. Und zum Countdown gehört natürlich auch der ewige Klassiker „Last Christmas“ von Wham! Das meistgeliebte bzw. meistgehasste Weihnachtslied aller Zeiten. Und das feiert heuer seinen 40. Geburtstag. Und passend dazu gibt’s Geschenke. Nämlich eine bislang unveröffentlichte Live-Version! Aufgenommen vom unsterblichen George Michael im Jahr 2006 bei einem seiner Konzerte in der Londoner Wembley Arena. Ein echtes Gustostückerl.

© Epic (Sony Music)

Die neue Live-Version ist auf der 40th Anniversary EP von Last Christmas zu hören. Die wird am 13. Dezember als Digital-Single, Picture-Disc und 12“ im schneeweißen Vinyl veröffentlicht.

© Sony Music ×

Das ist die Songliste der 40th Anniversary EP von „Last Christmas”

1. Last Christmas

2. Last Christmas (Pudding Mix)

3. Last Christmas (Live at Wembley Arena, December 2006)

4. Last Christmas (Instrumental)

Der sechsmal mit Multi-Platin ausgezeichnete und bereits über 5 Milliarden Mal gestreamte Klassiker „Last Christmas“ wurde im Dezember 1984 von Wham! veröffentlicht und erreichte bei seiner Veröffentlichung in 16 Ländern Platz 1. In Großbritannien ist er offiziell die viertmeistverkaufte Single aller Zeiten. In Österreich schaffte man 2022 damit zum ersten Mal Platz 1 der Charts.