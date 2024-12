× „Das ist gut für mein Ego!“ Robbie jubelt auf oe24 über seine Golden Globe Nominierung!

Im Pop hat Robbie Williams alles erreicht. Jetzt will er Hollywood aufmischen. Mit dem coolen Biopix „Better Man“ und dem neuen Hit „Forbidden Road“, für den er auf einen Golden Globe hoffen darf.

„Mein Regisseur Michael Gracey war davon anfangs wirklich nicht begeistert, doch für mich war sofort klar: Das ist ein Award-Song, wenn nicht sogar ein Oscar-Winner!“ Robbie Williams schwärmt beim oe24-Talk in Köln über seinen neuen Hit „Forbidden Road“, den er extra für sein Biopix „Better Man“, das ab 2. Jänner bei uns anläuft, komponiert hat. Jetzt gibt ihm die Jury der Golden Globes recht: Die Power-Ballade ist am 5. Jänner neben u.a. “Beautiful That Way" – von Miley Cyrus, Lykke Li und Andrew Wyatt sowie dem Trent-Reznor-Kracher “Compress/Repress" für den Globe als „Bester Filmsong“ nominiert. Die erste Globe-Nominierung für Robbie nach 18 Brit-Awards.

„Das ist gut fürs Ego. Gerade für einen über 50-jährigen und einen notorischen Aufmerksamkeitssucher wie mich. Denn das ist ja wohl eines der wichtigsten Projekte meiner Karriere," jubelt er über seine Nominierung.

Mit dem Film „Better Man“ wo er von einem KI-Chimpansen gedoubelt wird, dem Hit „Forbidden Road“ und der Globe-Nominierung könnte Robbie nun auch endlich die Tore zur heiß ersehnten US-Karriere öffnen. „Das wäre ein Traum! Ich würde wirklich gerne eine große Amerika-Tournee spielen.“

Vorher geht’s aber noch ins Happel Stadion. Am 12. Juli zündet Robbie sein Hitfeuerwerk rund um „Let Me Entertain You, „Feel“ oder „Angels“. Und das mit gewohnt großspuriger Ansage: „Das wird das beste Konzert eures Lebens!