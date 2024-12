× Robbie Williams am Ossiacher See? Gerüchte um Luxus-Villa sorgen für Aufsehen

Rund um den malerischen Ossiacher See in Kärnten brodelt die Gerüchteküche: Hat sich der britische Superstar Robbie Williams tatsächlich eine exklusive Immobilie am See gesichert?

Mehrere Anwohner und Feriengäste wollen genau das erfahren haben: Superstar Robbie Williams soll sich ein Anwesen am Ossiacher See zugelegt haben. Schon Ende 2023 soll der Sänger in Österreich auf Haussuche gewesen sein – und der Ossiacher See habe ihn dabei besonders fasziniert. Ins Zentrum der Spekulationen rückt dabei eine eindrucksvolle Villa in St. Urban, einem Teil der Gemeinde Steindorf. Das Gebäude blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Es diente früher als eines von fünf „Arbeitererholungsheimen“ der Austria Tabak und war als Rückzugsort für die Mitarbeitenden des Unternehmens gedacht. Die Immobilie liegt idyllisch direkt am Wasser, ein Highlight für jeden, der Exklusivität und Natur verbinden möchte. Doch hat Robbie Williams tatsächlich zugeschlagen? Dass Robbie auf der Suche nach einer Immobilie in Kärnten sein könnte, dürfte unter anderem seiner Freundschaft mit Gaston und Kathrin Glock verdanken zu sein, die er oft in Kärnten besuchte.

Robbies Villa am Ossiacher See? © Google Maps ×

Offizielle Stellen schweigen – oder scherzen

Der Amtsleiter der Gemeinde Steindorf, Andre Winkler, hält sich bedeckt: „Es ist kein Bauantrag von Herrn Williams eingelangt.“ Konkrete Details nennt er nicht, lobt jedoch die Schönheit des Hauses. Auch der Bürgermeister der Gemeinde, Georg Kavalar, hat bislang nichts von einem möglichen Kauf erfahren. Er gibt jedoch zu, dass er sich über einen prominenten Neuzugang freuen würde: „Vorgestellt hat er sich noch nicht bei mir, aber ich würde mich freuen, wenn er sich meldet.“ Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu, dass ein Star wie Robbie Williams der Region sicherlich gut tun würde. Einen Schritt näher am Megastar scheint jedoch Klaus Glanznig, Bürgermeister der Nachbargemeinde Treffen, zu sein. Er hatte offenbar bereits das Vergnügen, den Sänger persönlich kennenzulernen. Glanznig beschreibt Williams als „sehr sympathisch und bodenständig“, von einem Hauskauf wisse er allerdings nichts.

Luxus am See: Preise in Millionenhöhe

© Getty Images ×

Ein Blick auf den Immobilienmarkt zeigt, dass Luxus an diesem See seinen Preis hat. So wird etwa eine vergleichbare Villa in Sattendorf mit 250 Quadratmetern Wohnfläche und privatem Seezugang für rund sieben Millionen Euro angeboten. Kein Wunder, dass eine Immobilie wie das ehemalige Austria-Tabak-Erholungsheim in St. Urban Begehrlichkeiten weckt. Ob Robbie Williams tatsächlich Kärnten als neues Zuhause wählt, bleibt spannend. Eines ist jedoch sicher: Der Ossiacher See könnte mit einem Superstar in der Nachbarschaft noch mehr an Glanz und internationaler Aufmerksamkeit gewinnen.