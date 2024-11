× Robbie Williams rockt 2025 im Wiener Happel-Stadion

Ticket-Vorverkauf für Robbies Mega-Konzert am 12. Juli startet diesen Freitag

Robbie Williams spielt im Sommer 2025 ein Großkonzert in Österreich. Am 12. Juli wird der Popstar, dessen Biopic "Better Man - Die Robbie Williams Story" mit einem Affen als Hauptdarsteller ab 2. Jänner in den heimischen Kinos anläuft, im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten. Der Kartenverkauf für Robbies OpenAir-Show startet diesen Freitag ab 11 Uhr.

Fans können sich die Zeit bis dahin mit seinem neuen Album versüßen. Am 27. Dezember erscheint nämlich der Soundtrack zu Robbies Biopic "Better Man". Der Film selbst startet am 2. Januar in den heimischen Kinos. Das Jahr 2025 steht somit voll und ganz im Zeichen des Superstars.

Das Biopic basiert auf der Lebensgeschichte des britischen Pop-Superstars Robbie Williams, der hier durchgehend als computergenerierter Affe dargestellt wird. In der englischsprachigen Originalfassung steuert der Musiker selbst die Erzählerstimme bei.