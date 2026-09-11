230.000 Gäste stürmten Niederösterreichs Bühnen

Mit über einer Viertelmillion Besuchern zieht das Theaterfest Niederösterreich nach dem Sommer 2026 eine beeindruckende Erfolgsbilanz.

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Ganz gleich ob Oper, Operette, Musical oder Schauspiel: Das Interesse am niederösterreichischen Kulturangebot war auch heuer ungebrochen. Von Anfang Juni bis Ende August lockten 22 Produktionen an 19 Standorten insgesamt 228.769 Gäste an. Bemerkenswert: Trotz eines Spielorts weniger als im Vorjahr konnte das Theaterfest sogar ein leichtes Besucherplus verbuchen.

Die Hauptproduktionen kamen in dieser Saison auf 173.807 Besucher und eine Auslastung von starken 88,4 Prozent. Weil viele Vorstellungen rasch ausverkauft waren, wurden zu den knapp 400 Vorstellungen sogar 20 Zusatztermine angesetzt. Ebenfalls erfolgreich verlief die Saison beim Nachwuchs: Das Format "Theaterfest for Kids" begrüßte 29.445 Besucher und erreichte eine Auslastung von 84,5 Prozent.

"Theaterfest beim Publikum verankert"

"Fast 230.000 Menschen im Theater, in der Oper, im Musical oder bei einer Operette: Diese beeindruckende Bilanz zeigt, wie stark das Theaterfest Niederösterreich beim Publikum verankert ist. Die Bühnen in unseren Regionen stehen für kulturelle Vielfalt, hohe Qualität und gelebte kulturelle Nahversorgung. Mein Dank gilt allen Künstlerinnen und Künstlern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und hinter den Bühnen, die mit großem Engagement für unvergessliche Theatererlebnisse sorgen. Besonders erfreulich ist, dass das Theaterfest trotz eines Spielorts weniger heuer sogar ein leichtes Besucherplus erzielen konnte. Das ist ein starkes Zeichen für die Qualität und Attraktivität des Theaterfestes und für die große Begeisterung des Publikums auf Kultur", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Erfreuliche Bilanz für das Theaterfest Niederösterreich 2026 ziehen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Kristina Sprenger, Obfrau Theaterfest Niederösterreich und Intendantin Festspiele Berndorf. © Gerhard Pfeffer

Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger ergänzt: "Wir freuen uns sehr, auf eine so erfolgreiche Saison zurückblicken zu können! Hinter diesem Ergebnis stehen unzählige Menschen, die mit großer Leidenschaft und viel Herzblut für das Theater arbeiten. Diese Begeisterung überträgt sich auf unser Publikum, und der große Zuspruch in diesem Sommer ist für uns die schönste Bestätigung. Im Namen aller Intendantinnen und Intendanten möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Besucherinnen und Besuchern bedanken!"