Betriebsstart für leopoldi Gesamtangebot im westlichen Weinviertel

Grünes Licht, freie Fahrt: Nach der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts hat die NÖVOG keine Zeit verloren und den Zuschlag an die Bestbieter fixiert. Damit steht fest: Das Westliche Weinviertel bekommt das beste Mobilitätsangebot, das die Region je gesehen hat.

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"Ganz nach dem Motto 'Wir bewegen Niederösterreich' geht es jetzt Schlag auf Schlag für unsere Fahrgäste. Ob Pendler, Familien, Schüler oder Senioren – alle profitieren von einem noch nie dagewesenen Öffi-Gesamtangebot", freut sich Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

In der Region mit rund 70 Gemeinden entsteht ein neues Gesamtangebot aus LEOpoldi Regionalbussen und leoPOLDI Anrufsammeltaxis. Als Betriebsstart steht bereits der 5. Juli 2027 fest. "Jetzt heißt es Ärmel aufkrempeln und alle Vorbereitungen für einen lückenlosen und sicheren Betriebsstart zu treffen. Unsere Fahrgäste haben sich ein starkes und vor allem zuverlässiges Angebot verdient", betont Landbauer.

Die konkrete Ausgestaltung

Der Zuschlag an die bestbietenden Verkehrsunternehmen war bereits im Juni 2026 erteilt worden und hatte durch den Nachprüfungsantrag eines unterlegenen Bieters eine kurze Verzögerung erfahren. Mit dem Gerichtsentscheid ist die Beauftragung nun rechtsgültig fixiert – mit an Bord: Dr. Richard für die Region südlich von Hollabrunn und Frank Reisen für die Region nördlich von Hollabrunn.

"Wir freuen uns irrsinnig darauf, ein modernes, flächendeckendes und bedarfsgerechtes ÖV-Angebot im Westlichen Weinviertel umzusetzen. Das ist ein echtes Herzensprojekt und wird den öffentlichen Verkehr in der Region auf eine neue Stufe heben", so die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl unisono.

Ein durchdachtes System

Gemeinsam bringen Dr. Richard und Frank Reisen das neue Gesamtangebot im Westlichen Weinviertel auf die Schiene: leopoldi Regionalbusse und leopoldi Anrufsammeltaxis ergänzen sich zu einem rundum durchdachten System.

So verbindet die Region die Stärken des Linienverkehrs – hohe Kapazitäten, verlässlicher Takt – optimal mit der Flexibilität des bedarfsgesteuerten Verkehrs. Die Anrufsammeltaxis werden ganz einfach telefonisch oder über die poldi App bestellt und fahren, wenn und wo sie gebraucht werden. Der Linienverkehr setzt dabei auf zwei starke Schwerpunkte: Regionalbusse, die rasch entlang der wichtigsten Achsen unterwegs sind, sowie eigene Linien, die speziell auf den Schulverkehr zugeschnitten sind.

Der Fahrplan für den Neustart steht

Betriebsstart im Westlichen Weinviertel ist der 5. Juli 2027. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren – Fahrzeugbeschaffung, Lenkerschulungen, Softwareupdates und -tests sowie die Erarbeitung von Schulungsunterlagen sind angelaufen. Bis zum Betriebsstart bleibt der aktuelle Linienverkehr durch das derzeit beauftragte Verkehrsunternehmen unverändert und lückenlos bestehen.