oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ernte eingebrochen

Kürbis-Schock noch vor Halloween

OR
von
Kürbisse auf Heuballen mit Lichtergirlanden bei Nacht als herbstliche Halloween-Deko arrangiert.
© Getty Images
Die Kürbisernte in Niederösterreich fällt nach dem heißen und trockenen Sommer deutlich schlechter aus als erhofft - schwere Folgen könnte dies auch für die Steiermark mit sich ziehen.
OE24 auf Google bevorzugen

Vor allem für die Weinviertler Bauern wird die heurige Saison zur Zitterpartie. Der Grund: Auf den Feldern gibt es deutlich weniger Kürbisse als erhofft, die Früchte sind oft zu klein oder haben sich aufgrund der extremen Sommerhitze erst gar nicht richtig entwickelt. Unter vorgehaltener Hand rechnen die Landwirte mit Ertragseinbußen von bis zu 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch interessant

Fluggast beschimpft Crew, AUA-Pilot wirft ihn raus

David Herrmann-Meng: SPÖ nur noch knapp vor den Grünen

Schweiz: Mehrere Tote nach Busunfall

Dabei reichen die Folgen weit über die Felder des Bundeslandes hinaus. Niederösterreich ist nämlich ein wichtiger Lieferant für die Herstellung von Steirischem Kürbiskernöl, rund zwei Drittel der dafür verarbeiteten Kerne stammen von dort. Es wird befürchtet, dass die Nachfrage heuer nicht vollständig gedeckt werden kann. Während Premiumprodukte weiterhin ausreichend produziert werden dürften, müssen Diskonter wohl verstärkt auf Importware aus Polen oder Fernost setzen.

Trotz der geringen Ernte gibt es aber auch eine gute Nachricht: Die Qualität der heurigen Kürbisse und ihren Kernen wird als hoch eingestuft. Ein kleines Trostpflaster, bleibt die Lage für die Bauern dennoch angespannt. Die Verkaufspreise wurden nämlich schon vor Monaten - also lange vor Erntebeginn - fixiert. Statt höherer Margen drohen ihnen dadurch spürbare finanzielle Verluste.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Betriebsstart für leopoldi Gesamtangebot im westlichen Weinviertel

Schiff ahoi! Korneuburger Werft lädt zum Hafenfest

40 Jahre Landeshauptstadt: Festkonzert in St. Pölten

Niederösterreich stärkt Wasserrückhalt

FPÖ-Fiedler: "Unsere Sprache, Regeln & Kultur"

Kürbis-Schock noch vor Halloween

Natur im Garten: NÖ-Fachschule mit Plakette ausgezeichnet

230.000 Gäste stürmten Niederösterreichs Bühnen

Rechenzentrum in Leopoldsdorf muss durch die UVP-Feuerprobe

Vollsperre legt S5 lahm