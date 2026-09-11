Powerbank im Angebot: 20.000 mAh für 27 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Wer unterwegs nicht plötzlich mit leerem Smartphone dastehen möchte, sollte sich dieses Angebot ansehen: Die INIU 45W Power Bank mit 20.000 mAh ist aktuell für nur 27,43 Euro statt 33,25 Euro UVP erhältlich. Damit sparen Sie 18 Prozent.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Besonders praktisch für Reisen: Trotz der hohen Kapazität ist die Powerbank kompakt gehalten und verfügt über ein integriertes USB-C-Kabel – ein zusätzliches Ladekabel können Sie sich damit sparen. Mit bis zu 45 Watt Schnellladeleistung eignet sie sich nicht nur für Smartphones wie iPhone, Samsung oder Xiaomi, sondern auch für kompatible Tablets und andere USB-C-Geräte.

© INIU

Für knapp 27 Euro bekommen Sie damit einen praktischen Begleiter für Urlaub, Flugreisen, Pendeln oder lange Tage unterwegs – und dank 20.000 mAh ausreichend Energiereserve, wenn gerade keine Steckdose in Sicht ist.

Aktueller Deal: 27,43 Euro statt 33,25 Euro – 18 Prozent günstiger.*

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.