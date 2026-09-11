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Powerbank im Angebot: 20.000 mAh für 27 Euro
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Besonders praktisch für Reisen: Trotz der hohen Kapazität ist die Powerbank kompakt gehalten und verfügt über ein integriertes USB-C-Kabel – ein zusätzliches Ladekabel können Sie sich damit sparen. Mit bis zu 45 Watt Schnellladeleistung eignet sie sich nicht nur für Smartphones wie iPhone, Samsung oder Xiaomi, sondern auch für kompatible Tablets und andere USB-C-Geräte.
Für knapp 27 Euro bekommen Sie damit einen praktischen Begleiter für Urlaub, Flugreisen, Pendeln oder lange Tage unterwegs – und dank 20.000 mAh ausreichend Energiereserve, wenn gerade keine Steckdose in Sicht ist.
Aktueller Deal: 27,43 Euro statt 33,25 Euro – 18 Prozent günstiger.*
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