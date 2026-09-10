Diese Tommy Hilfiger-Polos sind heute 59% günstiger

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Ein Tommy-Hilfiger-Polo für weniger als 50 Euro? Genau das gibt es bei Amazon gerade im befristeten Angebot. Das Cool Touch Structure Polo kostet aktuell nur 49,43 Euro statt 120,91 Euro UVP. Damit sparen Sie satte 71,48 Euro beziehungsweise 59 Prozent.

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Besonders schön: Sie müssen sich nicht auf eine einzige Farbe festlegen. Das Modell ist unter anderem in Ivory, Grey, Blue, Black und Mint Grey erhältlich – von klassisch und elegant bis sommerlich-frisch.

Ein Klassiker, der sofort angezogen aussieht

Poloshirts sind genau die richtige Mitte zwischen T-Shirt und Hemd. Mit Jeans und Sneakern funktionieren sie unkompliziert im Alltag, mit Chino und Loafern wirken sie direkt etwas eleganter. Damit passt das Tommy-Hilfiger-Modell genauso gut ins Office wie zum Dinner oder entspannten Wochenende.

Die strukturierte Optik hebt das Polo zudem vom klassischen glatten Baumwollshirt ab und verleiht dem Look etwas mehr Charakter. Typische Tommy-Hilfiger-Details sorgen für den bekannten Preppy-Style der Marke.

© Tommy Hilfiger

71 Euro sparen: Das macht den Deal spannend

Der eigentliche Hingucker ist allerdings der Preis. Von 120,91 Euro UVP geht es auf nur 49,43 Euro herunter – eine Ersparnis von mehr als 70 Euro.

Wer bei Tommy Hilfiger ohnehin gerne zugreift, bekommt damit gerade einen guten Anlass, den Kleiderschrank um einen vielseitigen Klassiker zu erweitern. Je nach Farbe lässt sich das Polo außerdem ganz unterschiedlich kombinieren: Ivory und Grey wirken besonders clean, Blue und Black klassisch, während Mint Grey etwas frischer daherkommt.

Beachten Sie lediglich, dass Preis und Verfügbarkeit je nach Farbe und Größe variieren können.

Unser Fazit

59 Prozent Rabatt auf ein Tommy-Hilfiger-Polo sehen wir uns definitiv genauer an. Für aktuell 49,43 Euro statt 120,91 Euro UVP bekommen Sie einen Markenklassiker, den Sie vom Office bis zum Wochenende immer wieder tragen können. Und bei mehreren Farben dürfte auch für den eigenen Kleiderschrank etwas dabei sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.