Bestseller im Angebot: Dieser Roboter putzt Ihre Fenster

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Fensterputzen gehört für viele zu den Aufgaben, die man gerne möglichst lange vor sich herschiebt. Wasserflecken, Streifen und schwer erreichbare Glasflächen machen aus ein paar Fenstern schnell ein kleines Wochenendprojekt. Genau hier soll der HUTT R10 Fensterputzroboter übernehmen – und bei Amazon ist der smarte Haushaltshelfer aktuell besonders stark reduziert.

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Nur heute kostet der HUTT R10 bei Amazon 292,43 Euro statt 504,19 Euro UVP. Das entspricht einem Rabatt von satten 42 Prozent und einer Ersparnis von 211,76 Euro. Damit wird der automatische Fensterputzer auf einen Schlag deutlich interessanter.

Fensterputzen ohne selbst ständig zur Bürste zu greifen

Saugroboter haben sich in vielen Haushalten längst etabliert. Warum also nicht auch einen Roboter die Fenster putzen lassen?

Hutt R10 Fensterputzroboter, Rotierendes Nass- und Lineares Trockenwischen © Hutt

Der HUTT R10 haftet an der Glasfläche und bewegt sich selbstständig darüber. Eine KI-gestützte Navigation soll dabei für eine systematische Reinigung sorgen. Sie müssen den Roboter also nicht permanent von Hand über das Fenster führen.

Gerade bei großen Fensterfronten, Wintergärten oder Balkontüren klingt das verlockend: Statt selbst Quadratmeter für Quadratmeter zu schrubben, übernimmt das Gerät einen großen Teil der Arbeit.

Ganz ohne Vorbereitung geht es natürlich nicht. Der Roboter muss korrekt angebracht und entsprechend der Bedienungsanleitung gesichert werden. Fensterrahmen, Ecken und besonders hartnäckige Verschmutzungen können außerdem weiterhin etwas Handarbeit verlangen.

Nass wischen oder trocken reinigen? Der HUTT R10 kann beides

Interessant wird das Modell vor allem durch sein Nass-Trocken-System. Der Roboter kombiniert rotierendes Nasswischen mit linearem Trockenwischen und kann dadurch je nach Reinigungssituation unterschiedlich eingesetzt werden.

Für die Nassreinigung besitzt er einen 80-Milliliter-Wassertank sowie ein Doppelspray-System. Die Flüssigkeit wird während der Reinigung auf die Glasfläche gesprüht, während die Reinigungselemente darüberarbeiten.

Für die regelmäßige Reinigung zwischendurch lässt sich das Gerät wiederum trocken einsetzen. Das macht den R10 nicht nur zum Gerät für den großen Frühjahrsputz, sondern potenziell zu einem Helfer, den Sie deutlich häufiger aus dem Schrank holen.

Hutt R10 Fensterputzroboter, Rotierendes Nass- und Lineares Trockenwischen © Hutt

7.000 Pa sorgen für Halt am Fenster

Bei einem Roboter, der sich vertikal über eine Scheibe bewegt, ist die Haftung natürlich entscheidend. HUTT gibt für den R10 eine Saugleistung von bis zu 7.000 Pa an.

Zusätzlich verfügt das Modell laut Hersteller über eine neunfache Sicherheitsabsicherung. Das ist gerade bei größeren oder höher gelegenen Fenstern ein wichtiger Punkt.

Trotzdem gilt: Ein Fensterputzroboter sollte immer genau nach Herstellervorgaben verwendet und gesichert werden. Die Sicherheitssysteme sind kein Grund, auf die vorgesehene Sicherung oder eine korrekte Befestigung zu verzichten.

Besonders praktisch für große Fensterfronten

Bei zwei kleinen Badezimmerfenstern wäre ein Fensterputzroboter für uns wahrscheinlich eher Luxus. Anders sieht es bei modernen Wohnungen und Häusern mit großen Glasflächen aus.

Bodentiefe Fenster, Terrassentüren oder große Glasfronten können beim Putzen einiges an Zeit kosten. Genau dort spielt ein automatisches Gerät seine Stärke aus: Sie setzen den Roboter an, starten die Reinigung und müssen die Scheibe nicht mehr vollständig von Hand bearbeiten.

Auch die sogenannte 3D-Schwebescheibe soll dabei helfen, sich an die Glasoberfläche anzupassen und die Reinigung zu unterstützen.

Über 210 Euro günstiger – das macht den Deal interessant

Fensterputzroboter gehören nicht gerade zu den Haushaltsgeräten, die man spontan für ein paar Euro mitnimmt. Umso spannender wird der HUTT R10 durch den aktuellen Preis.

Statt der angegebenen 504,19 Euro UVP verlangt Amazon derzeit nur 292,43 Euro. Sie sparen damit 211,76 Euro beziehungsweise 42 Prozent.

Gerade wenn Sie schon länger über einen Fensterputzroboter nachdenken, ist das ein deutlicher Preisunterschied. Laut der aktuellen Angebotskennzeichnung gilt der reduzierte Preis nur heute – wie bei Amazon üblich, können sich Preis und Verfügbarkeit allerdings jederzeit ändern.

Unser Fazit: Ein Haushaltshelfer für alle, die Fensterputzen gerne abgeben würden

Staubsaugen lassen wir längst von Robotern erledigen – jetzt rückt auch das Fensterputzen immer stärker in den Fokus smarter Haushaltshelfer.

Der HUTT R10 bringt dafür einige interessante Funktionen mit: Nass- und Trockenreinigung, Doppelspray, 80-Milliliter-Tank, KI-Navigation, bis zu 7.000 Pa Saugleistung und mehrere Sicherheitsmechanismen. Vor allem bei größeren Glasflächen könnte er einiges an Handarbeit abnehmen.

Der aktuelle Amazon-Preis macht das Modell zusätzlich spannend: 292,43 Euro statt 504,19 Euro bedeuten mehr als 210 Euro Ersparnis. Wer ohnehin keine Lust mehr auf stundenlanges Fensterputzen hat, sollte sich das heutige Angebot deshalb genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.