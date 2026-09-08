Knusprig ohne Fett: Cosori Airfryer für 110 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Pommes, Gemüse, Hähnchen oder die Brötchen vom Vortag: Ein Airfryer gehört für uns mittlerweile zu den Küchengeräten, bei denen man sich nach kurzer Zeit fragt, warum man eigentlich so lange ohne ausgekommen ist. Denn die Heißluftfritteuse kann weit mehr als Tiefkühlpommes knusprig machen. Sie kann für viele Gerichte eine schnelle Alternative zum großen Backofen sein – und ermöglicht knusprige Ergebnisse mit deutlich weniger zugesetztem Öl als beim klassischen Frittieren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer gerade über einen Airfryer nachdenkt, sollte sich deshalb den Cosori TurboBlaze mit 6 Litern Fassungsvermögen ansehen. Das 9-in-1-Modell kostet bei Amazon aktuell 110,87 Euro statt 141,17 Euro UVP. Sie sparen damit 30,30 Euro beziehungsweise 21 Prozent.

Warum wir einen Airfryer nicht mehr nur für Pommes verwenden würden

Der Name "Heißluftfritteuse" ist eigentlich fast ein bisschen irreführend. Denn im Grunde funktioniert ein Airfryer wie ein kompakter Umluftofen: Sehr heiße Luft wird schnell um die Lebensmittel bewegt. Dadurch können Oberflächen schön braun und knusprig werden, ohne dass das Essen dafür in einem Topf voller Öl schwimmen muss.

Cosori Airfryer, Turboblaze, 9-in-1 6L Heißluftfritteuse © Cosori

Und genau darin liegt einer der größten Vorteile. Beim klassischen Frittieren nehmen Lebensmittel Fett aus dem Frittieröl auf. Im Airfryer lässt sich bei vielen Speisen mit wenig oder teilweise ganz ohne zusätzliches Öl arbeiten. Wer beispielsweise Kartoffelspalten selbst zubereitet, kann die Menge an zugesetztem Fett selbst bestimmen.

"Gesund" wird natürlich nicht automatisch alles, nur weil es aus dem Airfryer kommt. Tiefkühl-Snacks bleiben Tiefkühl-Snacks. Das Gerät macht es aber erstaunlich einfach, auch Gemüse, Kartoffeln, Fisch oder andere frische Zutaten schnell zuzubereiten – und genau das finden wir im Alltag eigentlich noch spannender als Pommes.

Cosori Airfryer, Turboblaze, 9-in-1 6L Heißluftfritteuse © Cosori

6 Liter sind im Alltag angenehm vielseitig

Der Cosori TurboBlaze besitzt einen Korb mit 6 Litern Fassungsvermögen. Das macht ihn interessant, wenn Sie nicht nur eine kleine Portion für eine Person zubereiten möchten.

Gerade bei einem Airfryer ist ausreichend Platz wichtig. Wenn Lebensmittel zu dicht übereinanderliegen, kann die heiße Luft schlechter zirkulieren. Ein größerer Korb gibt Ihnen deshalb mehr Spielraum, Zutaten möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Und die Einsatzmöglichkeiten gehen weit über Beilagen hinaus: Morgens lassen sich beispielsweise Brötchen aufbacken, mittags Gemüse oder Kartoffeln zubereiten und abends können Fleisch- oder Fischgerichte folgen. Auch das Aufwärmen von Speisen kann im Airfryer interessanter sein als in der Mikrowelle, wenn Sie wieder eine etwas knusprigere Oberfläche möchten.

Neun Funktionen statt nur "heiß machen"

Cosori bezeichnet den TurboBlaze als 9-in-1-Gerät. Neben dem klassischen Airfryen stehen damit verschiedene Programme beziehungsweise Zubereitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dazu zählt auch das Dehydrieren von Lebensmitteln.

Das gefällt uns besser als Geräte, die zwar groß auf der Arbeitsfläche stehen, am Ende aber nur für einen einzigen Zweck herausgeholt werden.

Zum Modell gehört außerdem ein DC-Motor mit fünf Geschwindigkeitsstufen. Dadurch soll die Luftzirkulation je nach Zubereitungsart angepasst werden können. Cosori bewirbt den Airfryer zudem als besonders leise.

Cosori Airfryer, Turboblaze, 9-in-1 6L Heißluftfritteuse © Cosori

Kann ein Airfryer wirklich Energie sparen?

Ein weiterer Grund für den Airfryer-Hype ist der mögliche Energieverbrauch. Cosori wirbt beim TurboBlaze mit bis zu 64 Prozent Energieersparnis.

Solche Herstellerangaben hängen allerdings immer von der jeweiligen Vergleichsmethode und der konkreten Zubereitung ab. Pauschal lässt sich also nicht sagen, dass Sie bei jedem Gericht exakt 64 Prozent sparen.

Der grundsätzliche Vorteil eines Airfryers ist aber nachvollziehbar: Wenn Sie nur eine kleinere Menge Essen zubereiten, müssen Sie nicht den gesamten Garraum eines großen Backofens aufheizen. Der kompaktere Garraum kann schneller auf Temperatur kommen und gerade für kleinere Portionen praktisch sein.

Wer für vier Bleche Weihnachtskekse backen möchte, wird den Backofen deshalb nicht abschaffen. Für die Portion Kartoffeln am Dienstagabend kann der Airfryer dagegen die bequemere Wahl sein.

Gerade im Herbst möchten wir ihn auf der Arbeitsfläche stehen lassen

Im Sommer reicht manchmal ein Salat. Sobald die Tage wieder kühler werden, wächst bei uns allerdings ziemlich schnell die Lust auf warmes Comfort Food.

Genau dann spielt ein Airfryer seine Stärke aus: Ofengemüse, knusprige Kartoffeln, Kürbis, warme Snacks oder schnell aufgebackenes Gebäck lassen sich ohne großes Vorheizen in den Alltag integrieren.

Wer noch Inspiration braucht, bekommt bei diesem Modell laut Produktbeschreibung außerdem 87 Rezepte mitgeliefert beziehungsweise zur Verfügung gestellt. Gerade am Anfang kann das hilfreich sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sich mit dem Gerät alles machen lässt.

30 Euro sparen: Jetzt wird der Cosori interessanter

Mit einer UVP von 141,17 Euro gehört der TurboBlaze nicht zu den ganz günstigen Airfryern. Der aktuelle Amazon-Preis macht das Modell deshalb deutlich spannender.

Aktuell zahlen Sie 110,87 Euro und sparen damit 30,30 Euro beziehungsweise 21 Prozent.

Für diesen Preis bekommen Sie einen Airfryer mit 6-Liter-Korb, neun Funktionen, fünf Motorgeschwindigkeiten und verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten. Gerade wenn Sie das Gerät regelmäßig statt des Backofens einsetzen möchten, ist für uns das größere Fassungsvermögen ein wichtiger Punkt.

Unser Fazit: Nicht nur für Pommes-Fans

Wer bei einer Heißluftfritteuse immer noch ausschließlich an Pommes denkt, unterschätzt das Gerät. Der eigentliche Vorteil liegt für uns darin, dass sich kleinere Mahlzeiten schnell, unkompliziert und bei vielen Gerichten mit weniger zugesetztem Fett als beim klassischen Frittieren zubereiten lassen.

Der Cosori TurboBlaze bietet mit seinen 6 Litern zudem genügend Spielraum, um nicht nach jeder kleinen Portion die nächste Runde starten zu müssen. Gemüse, Kartoffeln, Snacks, Aufbackwaren und viele weitere Gerichte können damit zum Einsatzgebiet werden.

Und gerade jetzt ist der Zeitpunkt interessant: Statt 141,17 Euro UVP kostet das Modell bei Amazon aktuell 110,87 Euro. Wer ohnehin über einen Airfryer nachdenkt, bekommt den Cosori damit derzeit 30,30 Euro günstiger.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.