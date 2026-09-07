Über 500 Euro günstiger: Dieser Dreame-Saugroboter ist bei Amazon 42% reduziert

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Staubsaugen, wischen und dabei möglichst wenig selbst machen: Wer sich im Haushalt mehr Unterstützung wünscht, landet schnell bei einem Saugroboter. Die leistungsstärkeren Modelle können allerdings ordentlich ins Geld gehen. Umso interessanter ist der aktuelle Amazon-Deal für den Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Der Saug- und Wischroboter kostet derzeit 704,87 Euro statt 1.209,07 Euro UVP.

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Damit sparen Sie satte 504,20 Euro beziehungsweise 42 Prozent. Für ein Modell mit 30.000 Pa Saugkraft, AquaRoll-Wischsystem, KI-Hinderniserkennung und einer Hindernisüberwindung von bis zu acht Zentimetern ist das ein Angebot, bei dem wir genauer hinschauen.

30.000 Pa: Hier soll ordentlich Saugkraft dahinterstecken

Krümel unter dem Esstisch, Haare auf dem Boden und Staub, der gefühlt schon wenige Stunden nach dem Putzen wieder auftaucht: Genau diese alltäglichen Arbeiten soll Ihnen der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete abnehmen.

dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter mit AquaRoll-Wischmopp © dreame

Dreame gibt die maximale Saugkraft mit 30.000 Pa an. Gerade für Haushalte, in denen regelmäßig Haare, Tierfell oder gröberer Schmutz auf dem Boden landet, klingt das interessant. Zusätzlich ist das System darauf ausgelegt, das Verheddern von Haaren möglichst zu reduzieren – ein Detail, das im Alltag durchaus einen Unterschied machen kann.

Nicht nur saugen: Der AquaRoll-Wischmopp kümmert sich um den Boden

Der Aqua10 ist kein reiner Saugroboter. Mit seinem AquaRoll-Wischmopp übernimmt er gleichzeitig die feuchte Bodenreinigung. Damit soll aus dem schnellen Durchsaugen eine umfassendere Reinigung werden.

Gerade in Küche und Essbereich kann das praktisch sein: Dort landen schließlich nicht nur Krümel auf dem Boden, sondern schnell auch einmal kleinere Flecken.

Interessant ist zudem die angegebene Hindernisüberwindung von bis zu acht Zentimetern. Damit soll der Roboter auch anspruchsvollere Übergänge bewältigen können. Wie gut das im eigenen Zuhause funktioniert, hängt natürlich von Form und Beschaffenheit der jeweiligen Schwelle oder des Hindernisses ab.

KI soll bis zu 240 verschiedene Objekte erkennen

Niemand möchte vor jedem Reinigungsvorgang erst die komplette Wohnung roboterfreundlich aufräumen. Auch hier setzt Dreame mit Technik an: Die KI-gestützte Hinderniserkennung soll bis zu 240 unterschiedliche Objekttypen erkennen und vermeiden können.

Das kann beispielsweise bei Gegenständen helfen, die im Alltag schnell einmal auf dem Boden liegen bleiben. Eine Garantie dafür, dass wirklich jedes Hindernis unter allen Bedingungen erkannt wird, ist das natürlich nicht – ein kurzer Blick auf den Boden vor dem Start bleibt daher sinnvoll.

Auch ein Rollenschutz gehört zur Ausstattung des Modells.

dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter mit AquaRoll-Wischmopp © dreame

Der eigentliche Hingucker ist gerade der Preis

So viel Technik hat normalerweise ihren Preis – und genau deshalb fällt der aktuelle Rabatt besonders auf. Bei Amazon kostet der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete momentan im befristeten Angebot 704,87 Euro. Die angegebene UVP liegt bei 1.209,07 Euro.

Sie sparen damit:

504,20 Euro beziehungsweise 42 Prozent.

Das ist keine kleine Preisbewegung, sondern mehr als 500 Euro Unterschied zur UVP.

Das Interesse scheint entsprechend groß zu sein: Mehr als 600 Stück wurden bei Amazon im vergangenen Monat gekauft. Aktuell erreicht das Modell 3,9 von 5 Sternen bei über 1.700 Bewertungen.

dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter mit AquaRoll-Wischmopp © dreame

Unser Fazit: Ein Premium-Haushaltshelfer mit kräftigem Rabatt

704 Euro bleiben eine ordentliche Investition. Wer lediglich einen einfachen Roboter zum gelegentlichen Staubsaugen sucht, muss sicherlich nicht so viel ausgeben.

Wer dagegen gezielt nach einem umfangreich ausgestatteten Saug- und Wischroboter sucht, bekommt hier einige interessante Funktionen gebündelt: 30.000 Pa maximale Saugkraft, AquaRoll-Wischsystem, KI-Hinderniserkennung, Verhedderungsschutz und die Fähigkeit, höhere Hindernisse zu überwinden.

Vor allem der aktuelle Rabatt macht den Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete interessant: Statt 1.209,07 Euro UVP zahlen Sie momentan 704,87 Euro – und behalten damit mehr als 500 Euro im Geldbörserl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.