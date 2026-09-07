Nur 37 Euro: Dieser Mini-Staubsauger fürs Auto hat uns im Test überrascht

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Krümel zwischen den Sitzen, Staub in den Lüftungsschlitzen und kleine Steinchen im Fußraum: Wer sein Auto zwischendurch sauber halten möchte, kennt die Stellen, an die man mit einem normalen Staubsauger nur schwer herankommt. Genau dafür gibt es kompakte Akku-Handstaubsauger – und ein Modell von Lyiazsoy ist bei Amazon gerade besonders interessant. Wir haben den kleinen Helfer in der Redaktion ausprobiert.

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Aktuell kostet der kabellose Mini-Staubsauger im befristeten Angebot nur 37,36 Euro statt 50,41 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 26 Prozent beziehungsweise 13,05 Euro. Gleichzeitig wird das Modell bei Amazon als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Autostaubsauger geführt.

Handstaubsauger Akku © Lyiazsoy

Klein genug fürs Auto – aber erstaunlich praktisch

Was uns beim Ausprobieren direkt gefallen hat: Der Handstaubsauger ist kompakt und kabellos. Sie müssen also weder ein Verlängerungskabel suchen noch den großen Haushaltsstaubsauger bis zum Auto schleppen. Gerade für die schnelle Reinigung zwischendurch ist das angenehm.

Bei unserem Test haben wir vor allem gemerkt, wie praktisch die kleine Bauform an engen Stellen ist. Zwischen den Sitzen, rund um die Mittelkonsole oder in kleineren Ablagefächern lässt sich mit einem Mini-Gerät deutlich unkomplizierter arbeiten als mit einem klassischen Bodenstaubsauger.

Handstaubsauger Akku © Lyiazsoy

Der Hersteller gibt eine Saugleistung von bis zu 27.000 Pa sowie eine Motordrehzahl von bis zu 220.000 Umdrehungen pro Minute an. Solche Herstellerwerte sagen zwar nicht allein aus, wie gut ein Staubsauger im Alltag reinigt – für Krümel, losen Staub und den typischen Schmutz im Auto fanden wir das kompakte Konzept bei unserem Einsatz aber durchaus überzeugend.

Saugen ist nicht alles

Ein nettes Extra: Das Gerät kann nicht nur saugen, sondern auch als elektrisches Staubgebläse eingesetzt werden. Das macht den kleinen Helfer vielseitiger. Besonders bei Tastaturen, PCs oder schwer zugänglichen Ecken kann die Blasfunktion praktisch sein, um losen Staub zunächst herauszubekommen.

Und genau deshalb würden wir den Mini-Staubsauger nicht ausschließlich im Auto verwenden. Auch auf dem Sofa, am Schreibtisch oder in der Küche kann er schnell zur Hand genommen werden, wenn sich ein Einsatz des großen Staubsaugers eigentlich nicht lohnt.

Handstaubsauger Akku © Lyiazsoy

Bei Amazon derzeit besonders gefragt

Dass wir mit unserem Interesse offenbar nicht allein sind, zeigt auch der Blick auf Amazon: Der Handstaubsauger kommt aktuell auf 4,3 von 5 Sternen bei rund 1.500 Bewertungen. Mehr als 3.000 Stück wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft.

Noch interessanter ist momentan allerdings der Preis. Statt der angegebenen UVP von 50,41 Euro zahlen Sie im befristeten Angebot 37,36 Euro. Damit sparen Sie 13,05 Euro.

Handstaubsauger Akku © Lyiazsoy

Unser Eindruck: Ein kleiner Helfer für die schnelle Reinigung

Natürlich ersetzt ein Mini-Handstaubsauger keinen leistungsstarken Haushaltsstaubsauger für die komplette Grundreinigung. Das soll er unserer Meinung nach aber auch gar nicht. Seine Stärke liegt vielmehr darin, dass er klein, kabellos und schnell einsatzbereit ist.

Gerade im Auto hat uns das Konzept gefallen: Statt Krümel und Staub wochenlang zu ignorieren, weil sich das Herausholen des großen Staubsaugers nicht lohnt, können Sie mit dem kleinen Akku-Modell schnell zwischendurch sauber machen. Für aktuell 37,36 Euro ist der Amazon-Bestseller deshalb ein Deal, bei dem wir durchaus zweimal hinschauen würden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.