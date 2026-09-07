Klein, kabellos und praktisch: Diese elektrische Luftpumpe ist im Amazon-Angebot

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Der Reifen sieht verdächtig weich aus, die nächste Tankstelle ist nicht gerade um die Ecke und eine klassische Luftpumpe liegt natürlich zu Hause. Genau in solchen Situationen kann eine elektrische Akku-Luftpumpe zum kleinen Retter im Kofferraum werden. Bei Amazon ist ein kompaktes Modell von Ipflin aktuell besonders günstig: Die tragbare Pumpe für Auto, Fahrrad, Motorrad und Bälle kostet 30,24 Euro statt 45,34 Euro UVP – Sie sparen satte 33 Prozent.

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Es sind meistens die Dinge, von denen man denkt, man würde sie nie brauchen – bis genau der Moment kommt, in dem man froh wäre, sie dabeizuhaben.

Eine elektrische Akku-Luftpumpe gehört für uns genau in diese Kategorie. Sie ist klein genug, um dauerhaft im Auto oder in der Garage zu liegen, und erspart Ihnen im richtigen Moment die Suche nach Tankstelle, Kompressor oder Fahrradpumpe.

Das Modell von Ipflin ist dabei nicht nur fürs Auto gedacht. Mit vier voreingestellten Modi können Sie die Pumpe auch für Fahrrad, Motorrad und Bälle verwenden.

Elektrische Luftpumpe © Ipflin

Einfach den gewünschten Druck einstellen

Besonders praktisch ist die digitale LED-Anzeige. Statt nach Gefühl zu pumpen, können Sie den Reifendruck im Blick behalten und den gewünschten Wert einstellen.

Die vier voreingestellten Modi sollen die Bedienung zusätzlich vereinfachen. Je nachdem, ob Sie gerade einen Auto-, Fahrrad- oder Motorradreifen beziehungsweise einen Ball aufpumpen möchten, wählen Sie den entsprechenden Modus.

Die Pumpe erreicht einen maximalen Druck von 150 PSI und eine Luftleistung von bis zu 22 Litern pro Minute.

Wichtig ist trotzdem: Orientieren Sie sich bei Fahrzeugreifen immer am vom Fahrzeug- beziehungsweise Reifenhersteller empfohlenen Reifendruck und nicht einfach am maximal möglichen Druck der Pumpe.

Elektrische Luftpumpe © Ipflin

Kein Kabel bis zum Zigarettenanzünder

Was uns an diesem Modell besonders gefällt, ist der Akku.

Sie müssen nicht erst ein langes Stromkabel durch das Auto legen oder eine Steckdose suchen. Die Pumpe ist kabellos und tragbar. Dadurch können Sie sie genauso zum Fahrrad in den Keller, zum Motorrad in die Garage oder zum Fußballplatz mitnehmen.

Gerade beim Fahrrad ist das angenehm: Statt mit einer Handpumpe minutenlang zu arbeiten, übernimmt der kleine elektrische Kompressor einen großen Teil der Arbeit.

Das integrierte Licht kann unterwegs Gold wert sein

Natürlich passiert ein Problem mit dem Reifendruck bevorzugt nicht am sonnigen Sonntagnachmittag, sondern gefühlt immer dann, wenn es dunkel, kalt oder unpraktisch ist.

Deshalb besitzt die Luftpumpe zusätzlich ein integriertes Licht. Wenn Sie abends am Fahrzeug arbeiten müssen, haben Sie damit zumindest eine zusätzliche Lichtquelle direkt dabei.

Als Ersatz für eine vollständige Pannenausrüstung sollte man eine solche Pumpe allerdings nicht betrachten. Ein beschädigter oder tatsächlich platter Reifen lässt sich schließlich nicht einfach durch mehr Luft reparieren.

Bei einem lediglich zu niedrigen Reifendruck kann ein mobiler Kompressor dagegen äußerst praktisch sein.

Elektrische Luftpumpe © Ipflin

Für Auto, Fahrrad, Motorrad und sogar den Fußball

Genau diese Vielseitigkeit macht das Gerät für uns interessanter als eine klassische Luftpumpe.

Im Herbst kontrollieren Sie damit den Reifendruck am Auto, am Wochenende kümmern Sie sich ums Fahrrad und im Sommer landet die Pumpe vielleicht zusammen mit Fußball oder anderem aufblasbaren Equipment im Kofferraum.

Ein Gerät für mehrere Situationen – und anschließend verschwindet es wieder platzsparend im Auto oder Schrank.

Aktuell 15 Euro günstiger

Auch der Preis macht die Ipflin-Luftpumpe gerade interessant. Bei Amazon kostet sie aktuell 30,24 Euro statt 45,34 Euro UVP.

Damit sparen Sie 15,10 Euro beziehungsweise 33 Prozent.

Das Modell steht derzeit außerdem auf Platz 1 der Amazon-Bestseller in der Kategorie Luftpumpen. Mehr als 500 Exemplare wurden zuletzt innerhalb eines Monats gekauft.

Unser Fazit: Eines dieser Geräte, die man hoffentlich selten dringend braucht

Für rund 30 Euro würden wir diese elektrische Luftpumpe weniger als klassisches Gadget betrachten, sondern eher als praktischen Begleiter für Auto, Fahrrad und Garage.

150 PSI Maximaldruck, bis zu 22 Liter Luftleistung pro Minute, vier voreingestellte Modi, digitale Anzeige und integriertes Licht stecken in einem kompakten, kabellosen Gerät.

Und genau das gefällt uns: Im besten Fall liegt die Pumpe wochenlang unbenutzt im Kofferraum. Aber wenn die Warnleuchte für den Reifendruck plötzlich angeht, sind Sie vermutlich ziemlich froh, dass sie dort liegt.

Für aktuell 30,24 Euro statt 45,34 Euro ist das ein kleines Stück Extra-Ausstattung, das wir vor der nächsten längeren Autofahrt durchaus einpacken würden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.