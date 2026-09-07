AirPods 4 mit Noise Cancelling gibt es jetzt für 146 Euro

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Apple AirPods gehören für viele längst zur täglichen Grundausstattung – doch rund 200 Euro für neue Kopfhörer sind kein kleiner Spontankauf. Bei den Amazon Second Chance Deal Days wird es jetzt interessanter: Die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung gibt es im Zustand "Second Hand – sehr gut" für 146,24 Euro. Wer mit einem bereits verwendeten beziehungsweise retournierten Produkt kein Problem hat, kann hier gegenüber der angegebenen UVP deutlich sparen.

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Neu muss nicht immer automatisch die bessere Wahl sein. Gerade bei Technik lohnt sich ein Blick auf Second-Hand- und Rückläufer-Angebote, wenn der Zustand transparent angegeben wird und der Preis entsprechend niedriger ausfällt.

Bei den Amazon Second Chance Deal Days sind uns deshalb die Apple AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung aufgefallen. Die angebotene Variante wird mit dem Zustand "Second Hand – sehr gut" beschrieben und kostet aktuell 146,24 Euro.

Zum Vergleich: Die angegebene UVP liegt bei 200,68 Euro. Rechnerisch liegen damit 54,44 Euro zwischen dem Second-Hand-Preis und der UVP.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer © Apple

Warum gerade die AirPods 4 mit ANC interessant sind

Wer bei AirPods bislang zwischen dem klassischen offenen Design und den umfangreicheren Funktionen der Pro-Modelle geschwankt hat, dürfte diese Variante spannend finden.

Denn hier steckt aktive Geräuschunterdrückung (ANC) in den AirPods 4. Störende Umgebungsgeräusche können dadurch reduziert werden – praktisch beispielsweise im Zug, im Büro oder wenn Sie unterwegs einfach etwas mehr Ruhe möchten.

Dazu kommt der Transparenzmodus. Damit können Sie Ihre Umgebung wieder bewusster wahrnehmen, ohne die Kopfhörer jedes Mal herausnehmen zu müssen.

Adaptives Audio passt sich der Situation an

Interessant ist auch das Adaptive Audio. Dabei werden Geräuschunterdrückung und Transparenz abhängig von der jeweiligen Umgebung kombiniert.

Das kann gerade im Alltag angenehm sein. Morgens auf dem Weg zur Arbeit möchten Sie vielleicht weniger Straßenlärm hören, müssen Ihre Umgebung aber trotzdem noch ausreichend wahrnehmen. Im Zug soll es dagegen möglichst ruhig sein.

Hinzu kommt personalisiertes 3D Audio, das für ein räumlicheres Hörerlebnis sorgen soll.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer © Apple

Auch beim Ladecase hat Apple nachgelegt

Geladen werden die AirPods über das mitgelieferte USB-C-Ladecase. Die hier angebotene ANC-Variante unterstützt außerdem kabelloses Laden.

Wer ohnehin mehrere Apple-Geräte nutzt, bekommt damit vor allem ein unkompliziertes Gesamtpaket für Musik, Podcasts, Telefonate und den täglichen Weg zur Arbeit oder Uni.

Was bedeutet "Second Hand – sehr gut"?

Hier liegt der entscheidende Unterschied zum klassischen Amazon-Neukauf. Bei diesem Angebot handelt es sich laut Produktseite um "Second Hand – sehr gut".

Sie kaufen also keine regulär als neu angebotenen AirPods. Gerade deshalb würden wir vor dem Kauf noch einmal genau auf die konkrete Zustandsbeschreibung des Exemplars, den Verkäufer, den Lieferumfang sowie die geltenden Rückgabe- und Gewährleistungsbedingungen schauen. Bei Second-Hand-Angeboten können diese Details relevant sein.

Wer grundsätzlich nur originalverpackte Neuware möchte, für den ist dieser Deal daher nicht die richtige Wahl.

Wer dagegen sagt: Die Verpackung oder kleinere Gebrauchsspuren sind mir weniger wichtig als der Preis, für den können solche Second-Chance-Angebote interessant sein.

Über 50 Euro Unterschied zur UVP

Genau das macht den Deal für uns spannend. Die AirPods 4 mit ANC werden mit einer UVP von 200,68 Euro angegeben, während das Second-Hand-Angebot bei 146,24 Euro liegt.

Das sind rechnerisch 54,44 Euro weniger als die UVP.

Bei einem Produkt, das ohnehin jeden Tag in der Tasche landet, kann die Frage deshalb durchaus lauten: Muss es wirklich fabrikneu sein?

Unser Fazit: Bei diesem Second-Chance-Deal würden wir genauer hinschauen

146,24 Euro für AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung ist vor allem für diejenigen interessant, die das Apple-Modell ohnehin auf ihrer Wunschliste haben und mit Second Hand kein Problem haben.

ANC, Adaptives Audio, Transparenzmodus, personalisiertes 3D Audio sowie das USB-C-Ladecase mit kabelloser Ladeoption machen die Kopfhörer zu einem umfangreich ausgestatteten Alltagsbegleiter.

Unser Tipp ist trotzdem: Schauen Sie vor dem Bestellen noch einmal auf die konkrete Zustandsbeschreibung. Wenn "Second Hand – sehr gut" für Sie passt und Lieferumfang sowie Konditionen stimmen, können Sie sich bei diesem Second Chance Deal die AirPods sichern, ohne den Preis für Neuware zahlen zu müssen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.