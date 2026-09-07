Diese Powerbank lädt sogar MacBooks – und ist 20% günstiger

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Noch 12 Prozent Akku, keine Steckdose in Sicht und ausgerechnet jetzt muss der Laptop durchhalten: Wer unterwegs arbeitet, kennt dieses Problem. Eine gewöhnliche Smartphone-Powerbank hilft dann oft nur bedingt. Die Anker Laptop-Powerbank ist dagegen genau für solche Situationen gedacht. Mit 25.000 mAh, bis zu 165 Watt Gesamtleistung und gleich zwei integrierten Kabeln wird sie zum mobilen Strompaket für Laptop, Smartphone und Co. Bei Amazon kostet sie aktuell 80,65 Euro statt 100,84 Euro.

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Für das Smartphone habe ich eigentlich fast immer eine Powerbank dabei. Beim Laptop sieht die Sache anders aus. Im Zug, am Flughafen oder unterwegs zwischen zwei Terminen beginnt dann gerne die Suche nach der nächsten freien Steckdose.

Genau deshalb finde ich Laptop-Powerbanks so interessant: Sie sind nicht nur dafür gedacht, dem Smartphone noch ein paar Prozent zu schenken, sondern können – bei entsprechend kompatiblen Geräten – auch leistungsstärkere Technik wie ein MacBook Pro unterwegs mit Energie versorgen.

Und das Modell von Anker löst dabei noch ein Problem, das mich bei Powerbanks regelmäßig nervt: die Suche nach dem passenden Kabel.

Anker 165W 25000mAh Laptop Powerbank mit 70cm ausziehbarem Kabel © Anker

Das Kabel ist einfach schon dabei

Eines der praktischsten Details ist das 70 Zentimeter lange ausziehbare USB-C-Kabel. Sie ziehen es bei Bedarf heraus, verbinden das Gerät und müssen nicht erst irgendwo in der Tasche nach einem separaten Ladekabel suchen.

Dazu kommt ein weiteres integriertes USB-C-Kabel, das gleichzeitig als Trageband dient. Gerade auf Reisen ist das clever: weniger lose Kabel im Rucksack und trotzdem schnell alles griffbereit.

Insgesamt stehen drei USB-C-Anschlüsse beziehungsweise -Verbindungen zur Verfügung. Dadurch eignet sich die Powerbank nicht nur für ein einzelnes Gerät, sondern kann zum mobilen Ladezentrum für mehrere Begleiter werden.

Anker 165W 25000mAh Laptop Powerbank mit 70cm ausziehbarem Kabel © Anker

25.000 mAh machen den Unterschied

Mit einer Kapazität von 25.000 mAh gehört das Anker-Modell nicht zu den kleinen Powerbanks, die man nur für den Smartphone-Notfall einsteckt.

Und genau das ist hier der Punkt.

Wer beispielsweise mit MacBook Pro und iPhone unterwegs ist, möchte im Zweifel beide Geräte laden können. Laut Produktbeschreibung erreicht die Powerbank eine Gesamtleistung von bis zu 165 Watt.

Damit wird sie besonders für Menschen spannend, die regelmäßig unterwegs arbeiten: im Zug noch schnell eine Präsentation fertigstellen, am Flughafen Mails beantworten oder einen langen Uni-Tag ohne sichere Steckdose überstehen.

Natürlich hängt die tatsächlich erreichbare Ladeleistung immer vom angeschlossenen Gerät, dessen Ladeprotokoll und der gleichzeitigen Nutzung mehrerer Anschlüsse ab.

Anker 165W 25000mAh Laptop Powerbank mit 70cm ausziehbarem Kabel © Anker

Für mich wäre sie vor allem ein Reisebegleiter

Gerade auf Reisen finde ich die Kombination interessant. Smartphone, Laptop und vielleicht noch Kopfhörer oder Tablet – plötzlich hat man mehrere Geräte dabei, die alle irgendwann Strom brauchen.

Statt für jedes Gerät eine eigene kleine Lösung mitzunehmen, steckt hier 25.000 mAh Kapazität mit hoher Ladeleistung in einem Gerät.

Anker bewirbt die Powerbank außerdem als flugzeugtauglich. Trotzdem sollten Sie vor jeder Flugreise die aktuellen Vorgaben Ihrer Airline prüfen. Powerbanks gehören im Flugverkehr üblicherweise ins Handgepäck; je nach Kapazität und Fluggesellschaft können zusätzliche Regeln gelten.

Ein kleines Detail verhindert das typische Kabel-Chaos

Fast noch besser als die reine Leistung gefällt mir bei diesem Modell die Alltagstauglichkeit.

Denn seien wir ehrlich: Eine Powerbank kann noch so leistungsstark sein – wenn das USB-C-Kabel zu Hause auf dem Schreibtisch liegt, hilft sie unterwegs wenig.

Das integrierte, ausziehbare 70-cm-Kabel macht die Anker deshalb deutlich interessanter. Es ist lang genug, um nicht permanent direkt neben der Powerbank sitzen zu müssen, verschwindet danach aber wieder im Gehäuse.

Das zusätzliche Kabel mit Trageband-Funktion ist ebenfalls eine dieser Kleinigkeiten, die auf dem Papier unspektakulär wirken, unterwegs aber praktisch sein können.

Gerade gibt es 20 Prozent Rabatt

Günstig ist eine derart leistungsstarke Powerbank zwar nicht – aktuell wird der Preis bei Amazon aber deutlich interessanter.

Statt einer UVP von 100,84 Euro kostet die Anker 25.000-mAh-Powerbank derzeit 80,65 Euro. Das entspricht 20 Prozent Rabatt und einer Ersparnis von 20,19 Euro.

Das Angebot wird bei Amazon derzeit als "stark nachgefragt" gekennzeichnet. Wer ohnehin nach einer Powerbank sucht, die über das gelegentliche Aufladen des Smartphones hinausgeht, bekommt hier also gerade einen interessanten Preis.

Unser Fazit: Für alle, denen eine normale Powerbank nicht mehr reicht

Für einen kurzen Stadtbummel wären 25.000 mAh und bis zu 165 Watt vermutlich etwas überdimensioniert. Wer aber regelmäßig Laptop, Smartphone und andere USB-C-Geräte mitnimmt, dürfte genau darin den Vorteil sehen.

Besonders die integrierten Kabel gefallen uns: Powerbank einpacken und los – ohne am Bahnhof festzustellen, dass das wichtigste Ladekabel noch zu Hause liegt.

Für 80,65 Euro statt 100,84 Euro ist das Anker-Modell deshalb vor allem für Pendler, Vielreisende, Studierende und alle interessant, die gerne mobil arbeiten. Denn manchmal ist die beste Steckdose eben die, die man selbst im Rucksack hat.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.