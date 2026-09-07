Nur 45 Euro: Diese NESCAFÉ-Kaffeemaschine  ist jetzt 39% günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der erste Kaffee am Morgen muss vor allem eines: schnell gehen und gut schmecken. Doch nicht jeder möchte dafür eine große Siebträgermaschine in die Küche stellen oder morgens erst Bohnen mahlen und Milch aufschäumen. Genau hier spielt die NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me von Krups ihre Stärke aus. Die kleine Kapselmaschine steht aktuell auch bei uns in der Redaktion – und wir haben ausprobiert, wie sie sich im Alltag schlägt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Besonders interessant ist gerade der Preis: Bei Amazon kostet die Mini Me in Cherry Rot/Schwarz aktuell nur 45,37 Euro statt 74,62 Euro UVP. Das sind 39 Prozent Rabatt und 29,25 Euro Ersparnis.

Wir haben sie ausprobiert: Klein, unkompliziert und erstaunlich bequem

Unser erster Eindruck: Die Mini Me macht ihrem Namen tatsächlich alle Ehre. Sie ist angenehm kompakt und nimmt auf der Arbeitsfläche deutlich weniger Raum ein als viele klassische Kaffeemaschinen. Gerade in einer kleineren Küche, im Büro oder auch in der ersten eigenen Wohnung ist das ein echter Pluspunkt.

NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me von Krups © NESCAFÉ

Was uns im Redaktionsalltag aber noch wichtiger war: Man muss morgens nicht lange überlegen. Kapsel hinein, gewünschte Wassermenge einstellen und die Zubereitung starten. Die Maschine stoppt automatisch, sobald die eingestellte Menge erreicht ist. Sie müssen also nicht danebenstehen und im richtigen Moment den Hebel zurückstellen.

Und genau diese unkomplizierte Bedienung ist für uns eine der größten Stärken der Mini Me. Wer morgens einfach schnell eine Tasse Kaffee möchte, bekommt hier eine sehr bequeme Lösung.

Nicht nur für klassischen Kaffee

Praktisch fanden wir außerdem, dass Sie mit der Maschine nicht auf eine einzige Kaffeevariante festgelegt sind. Das Dolce-Gusto-System bietet unterschiedliche Kapseln für verschiedene heiße und kalte Getränke. Damit eignet sich die Maschine auch für Haushalte, in denen nicht jeder seinen Kaffee gleich trinkt.

Technisch arbeitet die Mini Me mit einem Pumpendruck von bis zu 15 Bar. Der Wassertank fasst 0,8 Liter – für mehrere Getränke ausreichend, ohne dass die Maschine dadurch unnötig groß wird.

Nach der Zubereitung schaltet der integrierte Eco-Modus die Maschine nach kurzer Zeit automatisch ab. Gerade im hektischen Alltag ist das ein kleines Detail, das wir durchaus praktisch finden.

Wo wir einen Kompromiss sehen

Ganz ohne Kritikpunkt kommt auch unser positiver Eindruck nicht aus: Mit 0,8 Litern ist der Wassertank bewusst kompakt gehalten. Wenn Sie hintereinander Kaffee für mehrere Personen zubereiten, müssen Sie entsprechend häufiger Wasser nachfüllen.

Und natürlich sollten Sie bedenken, dass Sie sich mit einer Kapselmaschine an das entsprechende Kapselsystem binden. Wer täglich sehr viele Tassen trinkt, sollte deshalb nicht nur auf den günstigen Anschaffungspreis der Maschine, sondern auch auf die laufenden Kosten der Kapseln achten.

Für uns sind das allerdings nachvollziehbare Kompromisse für eine Maschine, deren große Stärke gerade ihre kompakte Größe und unkomplizierte Bedienung ist.

NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me von Krups © NESCAFÉ

Bei Amazon gerade für 45,37 Euro

Auch die bisherigen Käufer scheinen mit der Maschine überwiegend zufrieden zu sein: Aktuell kommt sie bei Amazon auf 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 1.800 Bewertungen.

Spannend wird das Angebot aber vor allem durch den derzeitigen Preis. Die NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me von Krups kostet im befristeten Angebot 45,37 Euro. Gegenüber der UVP von 74,62 Euro bleiben damit 29,25 Euro mehr im Geldbörserl.

Unser Fazit nach dem Ausprobieren

Wer Kaffee gerne zelebriert, Bohnen selbst mahlt und jede Einstellung individuell bestimmen möchte, wird vermutlich weiterhin mit einem Vollautomaten oder Siebträger glücklicher. Die Mini Me will aber auch gar nicht diese Maschine sein.

Uns hat vielmehr gefallen, wie unkompliziert sie ihren Job erledigt: Sie ist klein, schnell einsatzbereit, leicht verständlich und bietet genügend Getränkeauswahl für den Alltag. Gerade für die schnelle Tasse am Morgen oder den Kaffee zwischendurch würden wir sie wieder aufstellen.

Und für aktuell 45,37 Euro statt 74,62 Euro ist die kleine Krups-Maschine unserer Meinung nach ein besonders interessantes Angebot für alle, die es beim Kaffeekochen gerne unkompliziert haben.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.