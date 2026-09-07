Diese Vans-Sneaker gibt es bei Amazon jetzt schon für 42 Euro

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Der Schulstart ist der perfekte Zeitpunkt für ein kleines Garderoben-Update – und ein Paar Sneaker darf dabei natürlich nicht fehlen. Wer es klassisch statt kurzlebig-trendig mag, sollte gerade bei Amazon vorbeischauen: Die Vans Filmore Sneaker sind aktuell in verschiedenen Farben reduziert. Besonders günstig ist derzeit ein Modell für nur 42,60 Euro statt 65,54 Euro UVP.

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Damit sparen Sie 35 Prozent beziehungsweise 22,94 Euro – ein ziemlich guter Preis für einen Vans-Klassiker, der sich vom ersten Schultag bis weit in den Herbst kombinieren lässt.

Ein Sneaker, bei dem morgens nicht lange überlegt werden muss

Genau das mögen wir an Vans: Sie gehören zu den Schuhen, die unkompliziert funktionieren. Jeans und T-Shirt? Passt. Hoodie und Cargo-Hose? Ebenfalls. Und selbst zu etwas schlichteren Outfits sorgen die Sneaker für einen lässigen Kontrast.

Gerade zum Schul- oder Unistart ist das praktisch. Schließlich möchte morgens niemand zehn Minuten vor dem Schuhregal stehen und überlegen, welches Paar zum Outfit passt. Der Filmore bringt den typischen sportlichen Vans-Look mit und lässt sich dadurch sehr vielseitig tragen.

Vans Herren FilmoreSneaker © Vans

Verschiedene Farben im Angebot

Wer nicht zum günstigsten Modell greifen möchte, findet den Vans Filmore bei Amazon in unterschiedlichen Farbvarianten. Die Preise können sich dabei je nach gewählter Farbe und Größe unterscheiden.

Das aktuell besonders interessante Angebot liegt bei 42,60 Euro und ist damit das günstigste der hier betrachteten Modelle. Gegenüber der angegebenen UVP von 65,54 Euro bedeutet das eine Ersparnis von 22,94 Euro.

Unser Tipp: Vor dem Kauf ruhig durch die verfügbaren Farben und Größen klicken. Gerade bei Mode und Schuhen können sich die Preise zwischen einzelnen Varianten deutlich unterscheiden.

Tausende Bewertungen für den Vans-Sneaker

Dass der Filmore längst kein unbekanntes Modell mehr ist, zeigt ein Blick auf die Bewertungen. Bei Amazon kommt der Sneaker aktuell auf 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 15.400 Rezensionen. Mehr als 200 Paar wurden im vergangenen Monat gekauft.

Für uns ist aber vor allem die Kombination aus bekanntem Vans-Look und aktuellem Preis interessant. Denn 35 Prozent Rabatt machen den Sneaker gerade zum passenden Back-to-School-Fund.

Unser Fazit zum Schulstart

Neue Hefte, neuer Stundenplan – und vielleicht auch ein neues Paar Sneaker. Wer für den Schul- oder Unistart noch einen unkomplizierten Alltagsschuh sucht, bekommt mit dem Vans Filmore einen Klassiker, der sich zu vielen Looks kombinieren lässt.

42,60 Euro statt 65,54 Euro sind dafür aktuell eine Ansage. Und weil verschiedene Farben zur Auswahl stehen, müssen Sie sich nicht zwangsläufig auf einen einzigen Look festlegen. Wichtig ist nur: Preis und Rabatt können abhängig von Farbe und Schuhgröße variieren.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.